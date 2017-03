El Deportivo hunde al Sporting

Al Sporting se le olvidó pegar el puñetazo encima de la mesa que tanto prometió Rubi. En realidad, el golpe en la tabla clasificatoria no fue lo único que no recordaron los futbolistas rojiblancos. El cuadro gijonés volvió a ser un equipo vulgar y sin alma. La 'final' de la que tanto se habló El Molinón ofreció una imagen acorde a la importancia del partido, pero la afición no consiguió conectarse con su equipo ante la falta de todo sobre el terreno de juego.

0 Sporting Cuéllar; Douglas (Cop, minuto. 75), Jorge Meré, Amorebieta, Canella; Vesga, Sergio Álvarez; Carmona, Moi Gómez (Víctor Rodríguez, minuto. 11) (Carlos Castro, minuto. 64), Burgui; y Traoré.

1 Deportivo Luxa; Juanfran, Fernando Navarro, Mosquera, Emre (Carles Gil, minuto, 57), Florin Andone (Joselu, minuto. 64), Sidnei, Arribas, Luisinho (John Ola, minuto. 83), Fayçal y Borges. Goles 0-1, minuto. 45. Mosquera. Árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, del Comité Valenciano. Amonestó a Douglas, Sergio, Vesga, Canella. En el Deportivo vieron amarilla Navarro, Arribas, Mosquera, Carles Gil, Luisinho. Incidencias partido disputado en El Molinón ante 24.307 espectadoresespectadores.

Apenas faltaron dos minutos para conocer de primera mano las intenciones de Pepe Mel en Gijón. El cuadro gallego, que llegaba al duelo en mejor condición sobre la tabla, fue el más inteligente en el tapete. El Deportivo se dedicó a esperar su oportunidad con el mejor arma tanto en ataque como en defensa, el balón. Largas posesiones ante un Sporting pasivo le ayudaron a acercarse a la portería de Cuéllar.

El guardameta se disfrazó de héroe a la media hora del encuentro al detener un penalti a Emre, pero ni siquiera esa acción sirvió para que El Molinón se subiera al tren de la salvación. La primera parte continuó con el control del Deportivo y el buen hacer de los de Pepe Mel tuvo su recompensa justo antes del descanso. Un saque de esquina lo cabeceó Mosquera en el segundo palo sin oposición ninguna.

Rubi utilizó su alineación de gala, pero le duró diez minutos. Víctor Rodríguez tuvo que sustituir a Moi Gómez. El centrocampista se retiró por un fuerte golpe en su tobillo derecho que le impidió continuar. La aportación de Víctor fue tan discreta que el técnico rojiblanco lo sustituyó en la segunda parte.

El Sporting no respondió a la expectativas. Lo más frustante fue la imagen ofrecida. Al equipo de Rubi le faltó lo que el año pasado le sobraba a 'los guajes' de Abelardo. La afición rojiblanca abandonó sus butacas minutos antes de que terminara el encuentro con la desolación de haber perdido el partido más importante de la temporada. La 'final se la llevó el Dépor mientras que el Sporting se asoma al precipicio de la Segunda División.