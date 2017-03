Un punto de optimismo (1-1)

El Sporting cortó la racha de tres victorias consecutivas que llevaba el Valencia de Voro. Lo hizo con un partido serio que le permitió sumar un punto. Un resultado que parece una cosecha escasa a la vista de las urgencias que tiene el conjunto gijonés y más cuando el rival consiguió la igualada a falta de cinco minutos para el final del partido. Cuéllar volvió a ser decisivo deteniendo un penalti a Parejo antes del 0-1.

Apostó Rubi por introducir a Cop como referencia ofensiva en detrimento de Lacina Traoré, manteniendo el mismo dibujo táctico de las semanas anteriores.

El Sporting volvió a ser un equipo compacto durante la primera parte. Apenas dejó moverse al Valencia, minimizado por el orden de los rojiblancos, que combinaron bien en la salida de balón intentando cazar alguna contra por medio de Burgui o el intermitente Carmona. Sin embargo, falló el cuadro gijonés en los metros finales. La falta de precisión impidió al Sporting traducir el dominio en goles. Hubo muchos acercamientos pero apenas se contabilizaron ocasiones claras de peligro. Pecaron de precipitación los atacantes a la hora de interpretar los huecos que había en la defensa che. El Valencia estuvo muy incomodo hasta el descanso. Buena prueba de ello es que la afición de Mestalla mostró su disconformidad con el juego de los hombres de Voro, muy lejos del nivel que mostraron en anteriores jornadas.

1 Sporting Valencia Diego Alves; Montoya (Santi Mina, min. 63), Garay, Mangalá (Bakali, min. 82), Gayá; Cancelo, Carlos Soler Parejo, Orellana, Munir, y Zaza sporting Cuéllar; Douglas, Meré, Babin, Canella; Vesga, Sergio, Cases (Xavi Torres, min. 80), Carmona, Burgui (Elderson, min. 72) y Cop (Castro, min. 77). goles 0-1: min. 60, Cop. 1-1: min. 85, Munir. árbitro Álvarez Izquierdo. Amonestó por el Valencia a Orellana, Zaza, Mangalá y Santi Mina, mientras que Cases, Douglas, Cop, Cuéllar y Xavi Torres vieron la tarjeta en el cuadro rojiblanco. El portero extremeño se perderá el partido de la próxima jornada al igual que Cases y Cop por acumulación de amonestaciones. incidencias Buen ambiente en Mestalla a pesar de ser jornada festiva por las fallas. Nutrida representación de la Mareona, que se dejó notar en las gradas de Mestalla.

A la vuelta del descanso el partido se animó. El Sporting perdió el sitio y el Valencia no lo desaprovechó para prodigarse mucho más en ataque. Una de las claves de esta metamorfosis fue la aparición de un apagado, hasta entonces, Orellana. En la primera mitad, Sergio y Vesga habían conseguido minimizar al mediapunta chileno que, sin embargo, se asomó mucho más en zonas peligrosas tras la reanudación. En sus pies tuvo el 1-0 al minuto y medio de empezar la segunda parte. Córner a favor del Sporting y nadie queda al cierre. Orellana se lanza desde el balcón del área propia en un sprint sin que nadie le salga al paso. Solo Cármona consigue obstaculizarle viniendo desde atrás pero no impide que el exjugador del Celta encare a Cuéllar. Su disparo, no obstante, sale fuera por poco.

El Sporting no se amedrantó y siguió apostando por llegar con el balón jugado, para intentar sacar fruto de la buena presión en cancha contraria. Nacho Cases, desde fuera del área, examinó los reflejos de Álves que desvió a córner su disparo a media altura.

Fue el Valencia, sin embargo, quién tuvo una oportunidad única para adelantarse. Fallo de Douglas en la salida del balón -no fue el único- y Gayá lo aprovecha para entrar solo en el área, Vesga que acude a interceptar el avance derriba al lateral cuando intentaba quitarle el balón. Álvarez Izquierdo no duda y señala el penalti. Cuéllar, una vez más providencial, desvió el tiro de Parejo desde el punto fatídico. Se repetía así lo ocurrido hace siete días ante el Deportivo. Penalti de Vesga absurdo -esta vez también puede considerarse así- y Cuéllar salva los muebles debajo de los palos.

El susto hizo espabilar al Sporting que al fin aprovechó una de las contras de las que dispuso. Burgui se enreda en primera instancia cuando tenía varias opciones para dividir el ataque. El extremeño, intimidado por dos defensas valencianos, hace lo difícil y sale del embrollo y lograr armar la pierna para disparar dentro del área. Alves desvía el tiro pero lo deja delante de la puerta donde aparece Cop para rematar a placer, aprovechando que Mangalá habilitaba su posición.

Se ponía por delante el Sporting justo en el momento en que el Valencia más apretaba.

El Valencia se puso manos a la obra en busca del empate. Abusó el conjunto che de los centros laterales en busca de la cabeza de Zaza, muy bien controlado por los centrales rojiblancos. Cabe destacar el soberbio partido de Jorge Meré. Es posible que el canterano siga arrastrando problemas de pubis pero su rendimiento sobre el verde es indiscutible.

Rubi intentó parar el aluvión valencianista moviendo el banquillo. Primero retiró a Burgui para dar entrada a Elderson. Una señal inequívoca de que renunciaba a las pocas opciones ofensivas que tenía. Alternó la posición con Canella aunque es obvio la enorme merma en atacante que sufrió el equipo en los instantes decisivos.

La traducción en la práctica es que el Sporting apenas existió en ataque. Con el marcador a favor no supo jugar con la ansiedad del rival y apenas pisó área contraria.

El Valencia, sin demasiadas ideas, consiguió el empate en una jugada desgraciada. Centro de Cancelo desde el costado derecho. Salta Zaza que despista a los centrales y Munir, que se encontraba a la expectativa golpea con la cabeza el balón generando una parábola que sorprende a Cuéllar. Se difuminaba así el sueño de muchos sportinguistas de regresar de Mestalla con tres puntos vitales en la pelea por la salvación.

El peaje por el punto conseguido fueron las amarillas que vieron Cuéllar, Cop y Nacho Cases. Ninguno de los tres estará disponible para el duelo de la próxima jornada ante el Granada que puede resultar vital para las opciones de permanencia de los gijoneses.

