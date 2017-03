SPORTING | Nico Rodríguez: «Tengo que transmitir ilusión y optimismo»

El responsable de la parcela deportiva en el Sporting no piensa en un posible descenso. "Tengo que ser positivo en todos los escenarios. Tengo que transmitir ilusión y optimismo", admitió. Eso sí, sin reconocer que la secretaría técnica tiene en mente un 'plan b' en el caso de que no se logre el objetivo, el gijonés explicó, en la Cadena Ser que "el hecho de estar trabajando no quiere decir que no se contemple otro escenario que no sea el positivo. Manejamos una base de datos de unos 2.000 futbolista. Ahí valoramos varios aspectos".

Las sensaciones del equipo sobre el terreno de juego son mejores desde que aterrizó Rubi en Gijón. Y con eso es con lo que se queda Nico Rodríguez: "Yo quiero hablar de ganar al Granada. Quiero ser positivo, ese es el mensaje que veo en el club y en el vestuario". Además añadió que "Si me remonto a los últimos nueve partidos, quitando el Barcelona, casi me quedaría con que en la mayoría de los partidos fuimos mejor que el rival. Nos quedamos con la sensación de que merecimos más. Queremos puntos y así enfocamos el partido del domingo".

Cuestionado por qué jugadores llegaron de su mano al Sporting, el director deportivo no entró en polémicas al asegurar que "aquí no se trata de separar quién hizo o quién dejo de hacer. Lo importante es que se hizo un trabajo en equipo, no se trata de separar. La plantilla es la que es, se trata de asumir y asumo lo que está hecho. Se puede decir que un dos meses después de mis palabras sobre que el equipo no se le había sacado el rendimiento, los futbolistas han dado un paso hacia adelante".

Nuevo miembro en la secretaría técnica

Nico Rodríguez desveló que esta semana se sumará un nuevo hombre al equipo de ojeadores: "Vendrá una persona para trabajar en Andalucía. Tenemos a tres compañeros por España más los que estamos en Mareo".