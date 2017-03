Sporting | Nico Rodríguez no se plantea dimitir porque «me siento respaldado por el consejo»

«¿Dimitir? No pasa por mi cabeza, estoy convencido del trabajo que estamos realizando con toda la ilusión y la energía del mundo». Así de claro fue el director deportivo del Sporting, Nico Rodríguez, a la hora de hablar de su futuro. El técnico gijonés volvió a repetir, en una entrevista en la Cadena Ser, el discurso del pasado 2 de febrero, cuando aseguró sentirse «respaldado y con la confianza del consejo».

El mayor responsable de la parcela deportiva de la entidad rojiblanca se mostró optimista ante la situación en la que se encuentra el equipo, a pesar de seguir en puestos de descenso, porque «es el mensaje que veo tanto en el club como en el vestuario». Con un tono serio, Nico Rodríguez repasó cada uno de los movimientos que la secretaría técnica realizó para confeccionar la actual plantilla rojiblanca. El director deportivo explicó que «los jugadores, ahora, ofrecen un mayor rendimiento que antes, han dado un paso adelante. No me refiero a los resultados, que son muy importantes, me centro en el objetivo que nos hemos marcado que es que los futbolistas rindan sobre el terreno de juego».

Las llegadas de Vesga, Traoré y Elderson a Gijón el pasado mes de enero han mejorado, según el técnico, la calidad de la plantilla. El gijonés insistió en su tesis de que Traoré no ha costado un millón de euros: «Por ese dinero han llegado Vesga y Lacina y todavía ha sobrado algo de dinero». Sobre el delantero también aclaró el mal momento que atravesó los últimos días. La semana pasada Rubi desveló que el marfileño tenía problemas personales y Nico Rodríguez precisó que «tuvo un contratiempo con su hijo, hemos estado a su lado apoyándolo y ahora parece que todo está bien».

Además, quiso zanjar las dudas que ha generado el atacante sobre el terreno de juego al afirmar que «está preparado para ofrecer más en el campo, pero ha tenido poca fortuna de cara a gol».

Por otro lado, una de las grandes dudas que dejó el pasado mercado de verano es quién o quiénes son los responsables de las trece incorporaciones que realizó el Sporting. El director deportivo ni ofreció el listado de los hombres elegidos por él para vestir la camiseta rojiblanca ni quiso entrar en polémicas: «No se trata de separar quién hizo o quién dejo de hacer. Lo importante es que se hizo un trabajo en equipo. La plantilla es la que es y yo asumo lo que está hecho».

El plan 'B' de Segunda

No quiso dejarlo claro, pero tampoco desmintió que en Mareo ya se trabaje sobre un hipotético descenso. Nico Rodríguez reconoció que «en la base de datos de 2.000 futbolistas que manejamos, valoramos varios aspectos», entre los que se encuentra jugar en la División de Plata la próxima campaña.

Además, el director deportivo desveló que en los próximos días se incorporará un nuevo miembro a la secretaría técnica: «Esta semana tendremos a una persona para trabajar en Andalucía. Tenemos a tres personas por España a los que hay que sumar las personas que estamos trabajando en Mareo».