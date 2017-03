Sporting | Rubi: «Ante el Granada no podemos fallar»

No hay tiempo que esperar. El Sporting necesita ganar como sea el encuentro del domingo ante el Granada. "Es un partido en el que no se puede fallar, tenemos que ganar como sea. La afición tiene que estar con nosotros, que sea una olla a presión. Es un partido que no se puede escapar de ninguna de las maneras", aseguró Rubi.

El preparador espera que "no bajen el número de ocasiones. El Granada acumula mucha gente por detrás del balón y puede llegar a desesperarte por no encontrar huecos". Además añadió que "me preocupa que el que salga esté convencido de lo que va a hacer. Las diferencias no son tan grandes. No pueden salir con dudas".

Amorebieta y Viguera son bajas seguras, mientras que Moi tiene grandes opciones de entrar en la convocatoria: "Amorebieta es nuestro futbolista número uno en el juego aéreo. Si atacamos mucho nos lanzarán menos balones. Tenemos que defenderlo sin miedo". El técnico también indicó que "Traoré llega bien a nivel físico, Moi arrastra un poco, pero va notando mejoría día a día. Creo que llegarán los dos a tiempo".

Sobre el incidente que protagonizó el ariete ayer, Rubi destacó que "Lacina ha completado, junto al domingo, el mejor entrenamiento desde que está aquí, con eso me quedo"