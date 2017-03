Burgui: «La situación sigue siendo límite»

Es el hombre de moda en el Sporting. Burgui atraviesa su mejor momento desde que llegó a Gijón y no duda en afirmar que "es una semana alegre. El ambiente es bien diferente para todos. Necesitábamos una victoria".

El futbolista mantiene la sonrisa que recuperó desde el choque ante el Leganés, pero recuerda que "hemos recortado puntos, pero la situación sigue estando al límite. Tenemos que ir a Sevilla a ganar, es posible. Nosotros somos muy optimistas y la gente es algo pesimista". También indicó que "aquí no vale reservarse, no estamos para ello. En Sevilla tenemos que hacer lo mismo que ante el Granada. Dar la cara".

Sobre su situación personal, el extremeño dice que "no sé dónde está mi límite. Quiero seguir así y dar mucho más en el campo". "Estoy contento, he sufrido para llegar hasta aquí. He olvidado el sufrimiento, espero que todo siga así", comenta.

De su futuro, concluye que "tengo contrato con el Madrid y no sé lo que pasará. Estoy centrado en el Sporting y en salvar al equipo".