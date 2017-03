Así hace sufrir el Sporting a su afición

La afición del Sporting pasa por un momento de emociones fuertes. Tras una larga racha sin ganar en casa, el conjunto rojiblanco obtuvo una merecida victoria el pasado domingo ante el Granada. Pero no fue fácil, al menos para la afición de la ciudad que tuvo que sufrir dentro y fuera del estadio El Molinón. Y si no, que se lo digan a esta señora cuya agonía captaron las cámaras del programa 'El día Después' de Movistar +. Durante dos minutos y medio, se ve cómo la aficionada se emociona, se pone nerviosa, se lleva las manos a la cabeza e incluso se va de la grada. El vídeo no tiene desperdicio.