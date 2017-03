Sporting | La rojiblanca les sentaba mejor

Acabó el verano de 2016 y hasta quince futbolistas salieron del Sporting de los guajes en busca de nuevos retos. Algunos, como Luis Hernández, Jony y Bernardo, lo hicieron por voluntad propia al no aceptar las ofertas de renovación que se les plantearon desde la dirección deportiva. Otros, como Halilovic, Sanabria o Mascarell, finalizaron su periodo de cesión y regresaron a sus clubes de origen. Un tercer grupo lo formaron los jugadores que no recibieron propuestas para continuar, como Guerrero y Álex Menéndez. Por último hubo hombres como Alberto y Vranjes con los que se negoció una rescisión de contrato al no entrar en los planes de los técnicos. Todos, sin embargo, iniciaban sus nuevas etapas lejos de Gijón con un denominador común: el objetivo era encontrar un destino donde sentirse protagonistas.

Pasados siete meses desde el final de la pretemporada, pocos son los exfutbolistas del Sporting que han llevado una trayectoria estable en todo este tiempo. Hay casos justificados como el de Bernardo, que fichó por el Middlesbrough convaleciente aún de su grave lesión de rodilla y no entró en los planes del técnico hasta su recuperación. El colombiano llegó a jugar incluso algunos partidos con el filial para coger ritmo de competición. Desde entonces ha sido imprescindible para el técnico Aitor Karanka -destituido la semana pasada-, aunque el Middlesbrough, antepenúltimo, corre riesgo de descender.

Más extrañas han sido las situaciones de Jony, Luis Hernández y Halilovic, tres de los hombres importantes en los esquemas de Abelardo la temporada pasada. El de Cangas del Narcea llegó al Málaga como uno de los fichajes estrella, pero pronto se cayó de los planes de Juande Ramos. La dimisión del técnico no cambió mucho los galones del exrojiblanco, habitual del banquillo también con la llegada del 'Gato' Romero. Desde noviembre, Jony solamente ha sido titular en dos ocasiones. Con Míchel, su tercer entrenador en lo que va de curso, se quedó fuera de su primera convocatoria.

Jony tiene como compañero de equipo desde hace un par de meses a Luis Hernández, quien no encontró continuidad en el Leicester, el vigente campeón de la Premier, pese a empezar la temporada como titular. En la segunda jornada se quedó fuera de los planes de Claudio Ranieri y desde entonces solo jugó otros tres partidos de Liga y cuatro de Champions. En el mercado invernal fue traspasado al Málaga por dos millones de euros. En el conjunto andaluz sí está encontrando la continuidad que no tuvo en Inglaterra. Ha sido titular en todos los encuentros.

Halilovic, tras un breve culebrón -llegó a sonar con mucha fuerza como fichaje del Valencia-, acabó siendo traspasado por el Barcelona al Hamburgo por cinco millones de euros en julio. El croata jugó solo 137 minutos repartidos en seis partidos con un equipo que tardó trece jornadas en sumar su primera victoria en la Bundesliga. Halilovic no entró en ninguna convocatoria a partir de noviembre. En enero salió cedido a Las Palmas, que se guarda una opción de compra de 5 millones. Con Setién ha jugado todos los encuentros, aunque solamente tres como titular.

Bastante más protagonisto han tenido en lo que va de Liga los dos delanteros del Sporting de la pasada temporada: Sanabria y Guerrero. El Betis pagó cerca de ocho millones de euros a la Roma por el paraguayo, titular en el equipo verdiblanco, aunque con unos números muy lastrados por un par de lesiones que lo han mantenido fuera de los terrenos de juego durante cerca de dos meses. Guerrero, por su parte, se ha convertido en una pieza imprescindible para Asier Garitano en el Leganés, tras una breve fase en que se quedó algunos partidos en el banquillo o en la grada al inicio de la temporada. El acierto goleador, sin embargo, está dando la espalda a ambos, ya que llevan solo tres tantos cada uno.

Los dos exjugadores del Sporting que más continuidad están teniendo esta temporada son, sin duda, Alberto García y Omar Mascarell. El portero se hizo con la titularidad en la meta del Getafe en la quinta jornada y no la ha soltado, mientras que el canario se ha convertido en una de las revelaciones de la Bundesliga con el Eintracht, hasta el punto de que se ha hablado de un posible regreso al Madrid para entrar después en un traspaso.

Barrera, sin oportunidades

La situación contraria la viven en Segunda División el central Igor Lichnovsky y el centrocampista Álex Barrera. El chileno del Oporto se fue cedido al Valladolid en agosto y jugó de inicio las seis primeras jornadas de la temporada, pero desapareció de las alineaciones tras acudir a una cita con su selección a principios de octubre. Desde entonces solamente ha jugado tres partidos. Algo similar le ocurre en el Zaragoza a Barrera, con apenas siete minutos jugados en los últimos tres meses y medio.

El bosnio Vranjes empezó la temporada en el Tom Tomsk ruso, pero en enero cambió de aires para firmar por el AEK Atenas. Con el español Manolo Jiménez como entrenador, el exrojiblanco está siendo uno de los hombres fuertes en la defensa del histórico club griego, pese a que ya se ha perdido dos partidos por sanción.

Su felicidad actual contrasta con la situación de Álex Menéndez y del portero Dennis, que se encuentran sin equipo. El lateral estuvo fichado por el Girona en verano, pero se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en el primer entrenamiento y el equipo catalán lo despidió. Ambas partes llegaron a un acuerdo hace un par de semanas en un acto de conciliación para resolver el conflicto que mantenían. Álex se entrena estos días con el Sporting B en Mareo para ultimar su puesta a punto con vistas ya a la próxima temporada.