Sporting | «Hemos salvado el primer 'match ball' pero aún nos quedan muchas finales»

Nacho Cases (Gijón, 1987) es uno de los hombres con mayor experiencia en el Sporting a pesar de no sobrepasar la treintena. Pocos futbolistas en el vestuario han vivido tantos altibajos en la montaña rusa que supone defender la elástica rojiblanca. El centrocampista vive, al igual que el conjunto gijonés, una temporada irregular. Reconoce que la situación es grave, pero huye de los pensamientos negativos e insufla ánimo con vista a los diez partidos que quedan para el final de Liga.

-¿Aún les dura la sonrisa de alivio por la victoria ante el Granada?

-Sí. La situación sigue siendo complicada, pero aún queda mucho trabajo por hacer y puntos en disputa. Es solo un triunfo pero debe de servirnos como trampolín para seguir ganando partidos.

-Dentro de la gravedad, recortar dos puntos a los puestos de salvación, ¿ayuda a ser optimistas?

-Si hubiéramos perdido la situación estaría muy difícil. Se puede decir que hemos salvado el primer 'match ball', pero aún quedan muchas 'finales'. Cada uno que ponga el adjetivo que quiera. Todos sabemos lo que nos jugamos.

-¿Cómo se encuentra la plantilla?

-Bien. El vestuario ha dado un cambio muy bueno. Se ve a otro equipo que transmite distintas sensaciones. Un buen ejemplo es el partido del otro día ante el Granada. A pesar de recibir un golpe, el Sporting se levantó. Este equipo está muy vivo.

-Quedan 10 partidos. ¿Ve posible lograr 5 ó 6 victorias?

-En los últimos partidos hubo cuatro o cinco encuentros que pudimos ganar. Me quedo con eso más allá de hacer pronósticos sobre el futuro.

-¿Por qué ve tanto cambio?

-Cuando hay un nuevo entrenador el equipo ofrece un plus. Es algo habitual en todos los equipos porque la gente quiere demostrar que puede jugar. Además, creo que las ideas del entrenador han cuajado bien y se han traducido en el campo.

-¿Tan diferente es Rubi al 'Pitu'?

-Son técnicos muy distintos en la forma de trabajar y ver el fútbol. Abelardo nos subió a Primera en un año muy complicado. Ahora con Rubi tenemos un estilo muy diferente.

-¿Nacho Cases se encuentra más cómodo con el fútbol que propone el nuevo entrenador, que otorga más protagonismo al balón?

-Yo me siento bien siempre que el equipo tiene la posesión. Al 'míster' le gusta tener el balón, defender con él. El estudio de partidos de los rivales también es muy bueno. Rubi está encajando y solo espero que le acompañen los resultados.

-¿Cómo analiza su temporada?

-Va por momentos. Resulta muy complicado mantener un buen nivel con tantos altibajos. ¡Y no me quejo por no jugar! Al final son decisiones del entrenador y las respeto al máximo.

-Su posición es una de las más caras en la alineación. Da la impresión de que Vesga y Sergio tienen el puesto asegurado en el once.

-Tengo compañeros de una calidad muy grande en ese puesto. Al principio la gente no lo valoraba tanto porque empezamos ganando y la hipocresía del fútbol hizo que la gente pensara que éramos dioses. Ahora, cuando llegaron los malos resultados nadie servía. Tenemos gente con una calidad contrastada y los jóvenes vienen pisando fuerte.

-¿Y su futuro? ¿cómo lo ve?

-Me queda este año y otro más. No ha habido ninguna conversación sobre mi situación en el Sporting. Si soy sincero, no sé lo que pasará. Lo valoraré al final del año y del contrato. Pienso en salvar la categoría. No sé si me voy a retirar aquí, no sabría qué decir.

-¿Le parecen muchos 16 fichajes para confeccionar una plantilla?

-Es una parcela que no toco ni valoro. Lo que sí puedo decir es que hay calidad en este equipo para continuar en Primera División.

-¿Cambió el ambiente del vestuario con tantas incorporaciones?

-No. Si algo tienen en común Abelardo y Nico es que miraron mucho por el valor humano a la hora de traer jugadores. Esta plantilla es muy buena y hay excelente ambiente. Nadie se sale del guión. Nos llevamos todos muy bien y van a ser una de las claves para salvarnos.

-¿Qué papel desempeña dentro del vestuario?

-Los que más tiempo llevamos aquí intentamos transmitir lo que significa Mareo. Esa columna vertebral de la que hablamos (Cuéllar, Lora, Canella y él mismo) buscamos apoyar a los que llegan para que se sientan integrados lo mejor posible.