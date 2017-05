El Sporting busca un especialista en Segunda

El Sporting intensifica la búsqueda de su nuevo director deportivo, cuya incorporación espera cerrar en breve para comenzar a planificar la próxima temporada en Segunda División. Javier Fernández y Ramón de Santiago permanecían ayer en Madrid avanzando en su agenda, con la intención de regresar hoy a Gijón, aunque todavía no está claro si seguirán algún día más en la capital para continuar con su hoja de ruta.

Aunque se han valorado distintas posibilidades dentro del consejo, el perfil está bastante delimitado en este punto de la semana. La primera opción es contratar a un profesional que esté muy conectado a la actividad del mercado, con un conocimiento detallado de Segunda División y que asuma la singularidad de la plantilla del Sporting, que ya cuenta con 22 fichas para la próxima temporada. Será el gran caballo de batalla de este nuevo ejecutivo, que tendrá que conciliar esta voluminosa plantilla, con la gestión de alguna baja, con la incorporación de algunos elementos que la hagan más fiable en competición.

Tras el alejamiento de Mareo, el club también aspira a que el nuevo máximo responsable de la parcela deportiva tenga experiencia con el trabajo de cantera, tratando de evitar situaciones como la de la presente temporada, en la que los futbolistas del filial, salvo momentos aislados, tuvieron muy pocas ocasiones de participar en el día a día del primer equipo por la dificultad de organizar los entrenamientos con una plantilla tan amplia.

En las últimas horas, el club comenzó a filtrar en su selección y por el momento han quedado aparcadas las opciones de Ramón Planes, director deportivo del Rayo Vallecano, y de Braulio Vázquez, máximo responsable de esta parcela en el Valladolid, quien parece muy próximo a Osasuna. Son dos técnicos que tienen contrato en vigor, con lo que habría que establecer una negociación. El Sporting ha preferido focalizar los contactos en el resto de profesionales que tiene en una selecta lista, en la que sí se mantiene Óscar Perarnau. Planes, por otra parte, tiene una oferta muy tentadora del Maccabi Haifa, aunque no parece que vaya a aceptarla por cuestiones personales.

También está en ella Antonio Fernández, quien estuvo en el germen del gran Sevilla con Monchi y en el Málaga, ya con el jeque Al-Thani. Es un profesional que también se valora en Mareo.

Nico Rodríguez, por su parte, mantiene su rutina a la espera de la reunión que el consejo tiene previsto organizar con él. El encuentro se ha ido posponiendo por el orden de prioridades de los dirigentes, que no han podido coincidir estos días en Mareo. Javier Fernández y Ramón de Santiago podrían regresar durante la jornada de hoy a Gijón, pero Fernando Losada estará de viaje y, por lo tanto, no habrá encuentro entre los dirigentes. Con el final de la semana, posiblemente mañana, podría llegar la reunión con el todavía director deportivo rojiblanco, quien manifestará su punto de vista sobre el fracaso de la temporada, aunque el consejo ya tiene una decisión tomada y está resuelto a actuar. No será la única que se adopte en la estructura del club.

La figura de Antonio Gómez

Queda por ver después qué va a suceder con Antonio Gómez, jefe de los ojeadores del Sporting, una persona de total confianza para Nico Rodríguez, quien encontró en él a su mano derecha después de prescindir de Raúl Lozano, en la actualidad director deportivo del Almería, con el que mantenía una relación tensa y que, además, fue su predecesor en el cargo.