Xavi Torres: «Es duro venir a trabajar sabiendo que no hemos cumplido el objetivo»

El Sporting regresó a los entrenamientos con la intención de poder competir en el último partido de la temporada ante el Betis. "No es transcendental, pero nos gustaría terminar la temporada con una victoria y así sumar los últimos nueve puntos", reconoció Xavi Torres.

El centrocampista admitió que "la semana es complicada, con los ánimos bajos. Es duro venir a entrenar sabiendo que no hemos cumplido con el objetivo". Pese a la decepción que supuso no poder mantener la categoría, el jugador describió el sentir del vestuario: "Se respira ilusión por devolver al Sporting a Primera División".

Futuro incierto

Xavi Torres termina su compromiso con el Sporting el próximo 30 de junio. Un futuro incierto para un futbolista que esperará a conocer las intenciones de la entidad. "Conmigo nadie ha hablado. Yo ya he dicho que aquí estoy muy a gusto. Si me quedo lo haré feliz y si no es así me iré fastidiado. Este club me ha marcado mucho", subrayó el rojiblanco que piensa que la presente plantilla está preparada para regresar a Primera: "Hay buenos jugadores. El equipo me gustaba y creo que muchos han jugado en Segunda y es importante de cara al año que viene".