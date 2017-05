Lillo y Viguera dicen adiós a la temporada

Rubi no podrá contar con dos futbolistas para finalizar la temporada. El técnico tiene las bajas de Lillo y Borja Viguera, que no terminan de recuperarse de sus respectivas lesiones. Tanto el lateral como el delantero sufren un esguince en sus tobillos derechos, por lo que no estarán disponibles para el choque del próximo sábado ante el Betis en El Molinón