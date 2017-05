Burgui: «Si sigue Rubi me plantearía seguir en el Sporting»

Burgui ha sorprendido esta mañana con sus declaraciones en Mareo. El extremo aseguró que "Si sigue Rubi me plantearía seguir en el Sporting. El entrenador me dio muchísima confianza". El rojiblanco, que aún no sabe dónde estará el año que viene repitió que "el otro día hablé con mi agente. Es difícil jugar en Segunda, pero si continua el técnico me plantearía continuar aquí". Para luego decir de Rubi que "el vestuario está contento con él. Tiene mi total confianza. Ojalá se quede aquí, pero nadie sabe lo que puede pasar".

Sobre su año en Gijón, el extremeño aseguró que "mi temporada fue muy irregular. Acabé muy bien, pero siendo crítico creo que podía haber dado más". Además añadió que "vienes un año cedido y parece que te vas cuando el equipo está descendido. No es así, te queda la espina clavada de devolver al Sporting a Primera".

