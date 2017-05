Meré se entrena en solitario a la espera del Europeo sub 21

El sol y el calor eran los protagonista en Mareo durante la mañana de ayer. En las oficinas apenas había vida. Ningún miembro del consejo de administración se encontraba en los despachos. Y Nico Rodríguez no se dejó ver en las primeras horas del día.

El único movimiento que se observó en las instalaciones rojiblancas se produjo a media mañana. Fue en el momento en el que Jorge Meré saltó al terreno de juego número dos de Mareo. El central hizo varios ejercicios después de realizar carrera continua. El asturiano es el único hombre de la primera plantilla que no se encuentra de vacaciones desde el pasado sábado, cuando el Sporting dio por finalizada la temporada tras el empate ante el Betis en El Molinón.

La llamada del seleccionador Albert Celades para que compita en el próximo Europeo sub 21 es la razón de que el rojiblanco no pueda perder el ritmo de competición. Meré volverá a defender los colores de la 'Rojita' y lo hará en Polonia en algo menos de un mes con la intención de ganar el torneo. La concentración comenzará el miércoles 31 de mayo, a las 13 horas. No será hasta el 15 de junio cuando la expedición ponga rumbo a la ciudad polaca Gdansk, donde quedará concentrada antes de su debut .

Por el momento, el zaguero se centra en completar un buen campeonato en la cita internacional, pero el verano de Meré no terminará una vez finalice el Europeo sub 21. El futuro del joven futbolista está en el aire porque varios clubes de Primera División ya han preguntado por su situación. Todo hace indicar que el futuro del rojiblanco está más lejos que cerca de Gijón. Pero, para que ello se produzca, la oferta de traspaso que llegue a Mareo ha de acercarse a los 15 millones de euros. De no ser así, en la entidad rojiblanca ni se plantearán la venta del defensa.