El Sporting impedirá que Babin participe en la Copa de Oro con Martinica

Martinica participará en la próxima edición de la Copa de Oro que se disputará en Estados Unidos. El equipo en el que milita Babin es una de las 16 selecciones que competirán durante el próximo verano en uno de las competiciones internacionales de fútbol más importantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, organizado por la Concacaf cada dos años.

La idea de la selección es la de convocar al central del Sporting para que forme parte del combinado que se desplazará en un mes a tierras americanas. Un hecho que para el club gijonés supone un inconveniente debido a que la decimocuarta edición del torneo se desarrollará durante el mes de julio. Una fecha que, en principio y a falta de confirmación por parte del próximo cuerpo técnico rojiblanco, coincidirá con el arranque de la pretemporada del primer equipo.

Sin permiso

Desde Mareo la intención es clara. No permitir al jugador desplazarse a los Estados Unidos para competir en el torneo internacional (7 de julio-26 de julio). Así pues, los planes del Sporting pasan porque Babin regrese al trabajo en Gijón con el resto de sus compañeros el próximo mes de julio y que complete la pretemporada como uno más.

Dicha decisión se toma para evitar posibles contratiempos. En el club no quieren que se repita la misma historia que sucedió a finales del 2016 cuando el francés regresó lesionado después de una citación con Martinica. En aquella ocasión, el rojiblanco no llegó a disputar ningún minuto con su selección porque durante uno de los primeros entrenamientos del equipo sufrió unas molestias musculares que le impidieron continuar con normalidad. Por aquel entonces, Babin aseguró nada más llegar a Mareo que «creo que tengo el gemelo roto porque casi no puedo caminar». Las pruebas realizadas por los servicios médicos del cuadro gijonés confirmaron, días después, que el jugador sufría una rotura fibrilar.

La lesión llegó en un mal momento para el equipo que dirigía Abelardo Fernández. Con Amorebieta sancionado y Babin lesionado, el 'Pitu' tuvo que echar mano del filial rojiblanco. Juan Rodríguez debutó en Primera División ante el Granada en un duelo que terminó con empate a cero.

La rotura de fibras de grado 2 que sufrió Babin llevó al Sporting a reclamar una compensación económica a Martinica por lo sucedido. El club pidió el importe del salario del futbolista durante el tiempo que estuvo de baja, así como los gastos de recuperación médica. El problema es que Martinica no es una selección FIFA y el Sporting no percibió ninguna contraprestación ni por la federación ni por el organismo que organizó esos encuentros.