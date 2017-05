Sporting | El nuevo director deportivo plantea reforzar la plantilla con seis fichajes

Miguel Torrecilla ya se ha puesto manos a la obra en el proyecto del Sporting para la próxima temporada. Confirmada su incorporación y a la espera de que se produzca su puesta de largo en Mareo (el club confía en poder presentarlo mañana jueves), el técnico salmantino tiene claro cuáles son los movimientos que debe acometer para reformar una plantilla que puede experimentar importantes cambios en su regreso a Segunda División.

No se trata de cantidad, pero sí calidad. Es evidente, a la vista de los resultados, que una transformación tan importante como la que sufrió el equipo la campaña anterior no surtió el efecto esperado. La mayor parte de las incorporaciones cerradas por Nico Rodríguez no ofrecieron el efecto esperado y eso mermó el potencial del conjunto rojiblanco, incapaz de conseguir la salvación en uno de los cursos menos exigentes que se recuerdan para salvar la categoría.

A la espera de lo que ocurra con las salidas que se puedan producir en las próximas semanas, Torrecilla considera imprescindible hacer, al menos, media docena de fichajes para competir con garantías el curso venidero. Resulta prioritario para el técnico salmantino recuperar la esencia del Sporting con la velocidad por las bandas que tan buen rendimiento le ofreció en las temporadas del ascenso y la posterior permanencia. Más allá de matizaciones en la zaga, condicionada por posibles salidas, su idea inicial es centrar esfuerzos en el ataque y buscar escuderos que acompañen en el ataque a Carlos Castro, un jugador por el que nunca ha ocultado su admiración Torrecilla, que intentó incluso llevárselo la pasada campaña para el Betis.

En todo caso, la impresión del nuevo director deportivo es que la plantilla rojiblanca, a pesar de no haber conseguido el objetivo, tiene cualidades suficientes para afrontar el reto de recuperar la categoría el año siguiente al descenso.

Uno de los primeros toros con los que tendrá que lidiar el sustituto de Nico Rodríguez es con la marcha de Iván Cuéllar, el inquilino de la portería rojiblanca durante las últimas nueve temporadas. El portero extremeño considera que su ciclo en Gijón ha llegado a su conclusión y ha trasladado al club su intención de emprender otra etapa fuera del Sporting. La entidad no pondrá excesivos impedimentos a que Cuéllar cumpla sus deseos, si bien tampoco están por la labor en Mareo de que su salida se produzca sin contraprestación alguna para la entidad.

En el plano deportivo, la pérdida para el equipo rojiblanco es evidente y más después de la buena campaña realizada por el arquero extremeño en el último curso. Sin embargo, el nuevo director deportivo tiene confianza en la experiencia de Diego Mariño como relevo para la portería. El gallego dispondría así de los minutos que no ha tenido en el curso recién finalizado. Si nada altera la hoja de ruta esbozada por el salmantino, Whalley se quedaría como suplente y el tercer portero sería alguna de las promesas forjadas en Mareo.

La composición de la defensa está muy supeditada a la posible marcha de alguno de los centrales titulares de la última temporada. En teoría, se cuenta con Jorge Meré y Fernando Amorebieta para encarar el año en Segunda, aunque el club admite que en ambos casos no puede garantizar la continuidad al 100%. En el caso del canterano, el Sporting solo valoraría su salida si alguien desembolsara la cláusula de rescisión (fijada en Segunda en 15 millones). Otra cosa, reconocen fuentes consultadas, es que Torrecilla considerara necesario su venta para reforzar otras líneas, una hipótesis que está sobre la mesa.

Amorebieta, por su parte, tiene unos de los sueldos más altos del equipo y su marcha no se vería con malos ojos en Mareo. El central vasco tiene diversos ofrecimientos y medita abandonar el club. En todo caso, apuntan voces consultadas, el jugador será dueño de su futuro.

Otro de los que puede dejar el Sporting este verano es Nacho Cases. El centrocampista gijonés ha comunicado su idea de probar en una liga extranjera a partir de la próxima campaña, poniendo así fin a su trayectoria en su equipo de toda la vida. Su previsible salida anticipa la necesidad de reforzar el plantel con un mediocentro de sus características para acompañar a Sergio en el centro del campo. El avilesino es otro de los jugadores que agradan mucho a Torrecilla. Nadie oculta que su rendimiento ha estado por debajo de lo que se esperaba, aunque la confianza en su juego sigue intacta. El nuevo responsable deportivo del club cree que Sergio, que renovó a pesar de los malos resultados del Sporting, debe ser uno de los cimientos del nuevo proyecto y le pedirá que dé un paso adelante, asumiendo más responsabilidades tanto dentro como fuera del campo.

Argumentos ofensivos

El Sporting de los 'guajes' sedujo a muchos técnicos por el descaro con el que encaraba los partidos y la velocidad que imprimía a todas las acciones. No es extraño, pues, que la máxima prioridad de Torrecilla cuando acuda al mercado de fichajes es cerrar la contratación de dos extremos con cualidades muy específicas. Entiende el técnico salmantino que uno de los defectos de que adoleció el conjunto gijonés esta temporada fue la falta de consistencia en las transiciones y el juego por las bandas. Torrecilla, conviene precisar, cuenta con Carmona para el próximo año, aunque su idea es fichar un extremo para cada banda para gozar de más recursos ante una temporada que se intuye larga y complicada.

Otro de los futbolistas que, en principio, es innegociable para Torrecilla es la figura de Carlos Castro, con el que el club tiene pendiente la negociación para alargar su vinculación. En su opinión, el delantero de Ujo es un jugador peligroso cuando tiene otro delantero a su lado. A partir de ese planteamiento, tiene apuntado en su libreta la contratación de uno o dos delanteros para completar la nómina ofensiva, que completará la presencia de Viguera.