Miguel Torrecilla: «El Sporting va a ser el equipo a batir»

Miguel Torrecilla ha sido presentado como nuevo director deportivo del Sporting. El salmantino ha estado acompañado del presidente del club, Javier Fernández, quien ha asegurado que "fichamos al hombre que nos propusimos desde el primer momento".

El encargado de la parcela deportiva tiene encima de la mesa varios temas que deberá cerrar en los próximos días. El primero de ellos es el de seleccionar al próximo técnico rojiblanco. Torrecilla no ha dado pistas sobre el hombre que tiene en mente para el banquillo, pero no ha descarado a Rubi: "Lo conozco personalmente y es un hombre que ha dejado de ser el cargo. Tengo previsto sentarme con él y charlar de fútbol. Es un técnico que está en el mercado".

No fue el único nombre propio que ha sonado en la sala de prensa de El Molinón. El director deportivo también ha tenido palabras para Paco Herrera y Alejandro Menéndez. Del primero no ha querido entrar en detalles porque "se encuentra trabajando con el Valladolid y no lo veo apropido", pero ha afirmado que "estuvo tres años conmigo, es una persona que me une mucho, pero que no haré valoraciones". Sobre el técnico asturiano, Torrecilla comentó que "ha anunciado que no continúa en el filial del Celta y es un entrenador que está en el mercado para el Sporting y cualquier otro club".

La actual plantilla

Miguel Torrecilla aterriza en Gijón con una plantilla en la que 22 futbolistas tienen contrato. "El proyecto nuevo se resume en dos palabras. Ilusión y unión. Lo demás es buscar en la plantilla actual los recursos apropiados y elegir al director de orquesta. La responsabilidad es enorme y vamos a ser el equipo a batir". Además, ha añadido que "la mayoría de la plantilla está preparada para el objetivo que tenemos en mente". Las intenciones del salmantino pasan por tener un grupo pequeño de jugadores que sean complementados con jugadores del filial porque "el Sporting es un club de cantera con una gran marca como es Mareo".

Sobre el objetivo del club también ha querido dejar claro que el ascenso "no es una presión, es un deseo. Partiría de una presión si la existencia de un club dependiera de ello. No vengo para no asumir que el sportinguista lo que quiere es que el club vuelva a la élite del fútbol. El proceso no va a ser sencillo".

Jorge Meré

El futuro del central rojiblanco, Jorge Meré, está en el aire. El Sporting intentará que el asturiano sea uno de los líderes del equipo en Segunda División, aunque Torrecilla ha admitido que "en el contrato hay una cláusula en caso de descenso por la que podría salir cedido". También ha dicho que "queremos que se quede porque es una pieza importante".

Por último, el director deportivo explicó que "la renovación de Castro ya ha dado sus primeros pasos. Conozco a su agente desde hace muchos años y espero que podamos llegar a un acuerdo".

