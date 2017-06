Cases: «Ya he vivido todo en el Sporting»

El futuro de Nacho Cases sigue igual que estaba tras el último partido de la temporada, cuando aseguró que no tenía claro qué iba a ser de él en el mundo del fútbol. «Ya he vivido todo en el Sporting», comentó ayer el centrocampista minutos antes de la presentación, en el Corazón de María, por parte de su peña, del libro en el que se repasa su vida futbolística.

Unas horas después de que Miguel Torrecilla fuera presentado como director deportivo del Sporting, el gijonés explicó que «estaba esperando a que se hiciera oficial su nombramiento para dirigirme al club». La idea de Nacho Cases no es otra que sentarse con el nuevo responsable de la parcela deportiva para «explicarle lo que siento y ver lo que podemos hacer». Sobre el fichaje del salmantino por el Sporting, el futbolista expresó que «es un acierto y espero que todo salga bien».

Pese a que no quiso dar pistas de la decisión que tomará durante el verano, el mediocentro señaló que su continuidad en el Sporting «no está descartada», aunque recalcó su idea de mantener una reunión con Torrecilla, una señal más de que su aventura en Mareo podría llegar a su fin. «Llevo aquí 22 años y he visto de todo. Estoy eternamente agradecido al club», subrayó un futbolista cuyo discurso sonó a despedida. Además, Nacho Cases recordó su compromiso con un Sporting al que, en palabras del director deportivo, le gustaría contar con sus servicios la próxima temporada: «He dejado detalles de todo tipo. He renovado con el equipo en Segunda División sin importarme la categoría y lo hice teniendo cosas en Primera».

De no seguir vistiendo la camiseta rojiblanca, los planes del gijonés están más que encaminados. Su fútbol viajaría lejos de España para probar fortuna en el extranjero, algo que el futbolista no escondió nunca. «Me gusta la idea de salir fuera, no sé si como jugador o después», apuntó.

En cuanto al libro que se publicó rememorando su tardes de fútbol en el Sporting, al que también se ha sumado EL COMERCIO, Nacho Cases se mostró ilusionado con la iniciativa de su peña: «Es una de las cosas que me faltaban. Los años que lleva en funcionamiento la peña siempre ha tenido muy buenos detalles conmigo. Son mis amigos». También bromeó en la presentación al comentar que «mira que hay gente importante en el mundo y me hacen el libro a mí».