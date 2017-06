El Granada elige a Oltra para liderar su proyecto en Segunda

Tras consumar su descenso a Segunda, el Granada comenzó a planificar la próxima temporada y ayer anunció el encargado de liderar su nuevo proyecto. José Luis Oltra fue el elegido para ocupar el banquillo del club nazarí, con el que se compromete por una temporada, con la opción de prorrogar su vínculo por una campaña más.

El técnico valenciano dirigirá una plantilla en la que se acometerá una profunda remodelación después de que el criterio director deportivo, Manolo Salvador, se impusiese al del propietario del club, el empresario chino, John Jiang, que tenía a Fernando Hierro como su opción favorita. A Oltra, que esta temporada inició el curso en Córdoba y fue destituido antes de alcanzarse el ecuador del campeonato, le acompañará como preparador físico Marcos Chena Sinovas y el exguardameta sportinguista Emilio Isierte en el puesto de segundo entrenador.

Su antiguo compañero en el vestuario del conjunto gijonés, Juan Ramón López Muñiz, todavía no ha sellado su acuerdo de renovación con el Levante, aunque indicó que «la semana que viene se aclarará todo». «No hay ningún tipo de prisa, está todo muy claro, no hace falta que sea de hoy para mañana», señaló el exzaguero. «Ellos quieren que me quede y yo quiero quedarme. Es cuestión de sentarse a hablar con tranquilidad», apostilló.