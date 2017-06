Sporting | La fórmula del éxito, con dos ingredientes

El aterrizaje de Miguel Torrecilla en Gijón ha llevado a la comunidad sportinguista a hincar los codos y empaparse bien de toda su obra, buscando puntos y pasajes comunes que puedan servir para ver con moderado optimismo el proyecto que todavía se encuentra en pañales estos días en Mareo. El estudio concluye que todos los caminos, al final, conducen a Vigo, con aquel ascenso de la temporada 2011-2012, liderado por el director deportivo salmantino y Paco Herrera, en el que busca inspiración la hinchada rojiblanca.

Tres exrojiblancos, Aritz López Garai, David Rodríguez y Cristian Bustos, saben muy bien cómo se cocinó aquello. A fuego lento, en tres años y un frustrado 'play off' por el medio, el Celta puso las vigas maestras de un proyecto que hoy en día enamora en la Liga. «La verdad que el año del ascenso fue muy especial para mí. El Celta llevaba unos años complicados, en los que tuvo que reconstruirse, y apostar mucho por la cantera, con un proyecto de paciencia», resume Cristian Bustos, que regresa al fútbol profesional con el Lorca.

Para Aritz López Garai, que se fue de Balaídos un año antes, todos los movimientos que se están sucediendo en el Sporting arrojan unos matices muy familiares. Le gusta lo que ve desde la distancia y habla con cariño y devoción de Miguel Torrecilla, a quien conoció en Salamanca antes de aceptar una propuesta para enrolarse en el Castellón. «Luego ya coincidimos en Vigo», puntualiza. «Es un hombre total del fútbol. Le encanta ver jugadores y conoce el mercado, nacional e internacional, de 'pe a pa'. Siempre está mirando futbolistas y es muy cercano con los jugadores de su club, además de ser franco y directo, lo que evita rodeos y pérdidas de tiempo», observa el centrocampista del Reus, que jugó en el Sporting hasta el mes de marzo de la temporada 2013-2014, cuando tuvo una salida abrupta por un choque con un futbolista de peso del vestuario.

Los tres exrojiblancos coincidieron con ambos técnicos en Balaídos El centrocampista vasco se fue de Vigo un año antes del ascenso celeste

Hasta esta localidad de Tarragona, donde el domingo se estrelló el Valladolid, ha llegado el eco del interés por Paco Herrera, con quien compartió también viaje en el Celta López Garai. «Lo de Miguel me parece un grandísimo acierto para el Sporting y también para él porque es un club muy grande, con una potencia tremenda. Y si encima consigue llevarse ahora a Paco Herrera con él, será un Sporting muy, muy fuerte el de la próxima temporada. Paco conoce la categoría como nadie y es un éxito garantizado», asegura el mediocentro.

Bustos, otro exrojiblanco que se cruzará la próxima temporada en el camino del Sporting tras el ascenso de su equipo, da su bendición a la llegada de Torrecilla, con el que también hizo el mismo trayecto desde Salamanca hasta Vigo. «Es un fichaje de lujo para el Sporting. Tengo un trato personal muy bueno con él y en lo deportivo di el salto a Segunda con el Salamanca. Luego me fichó para el Celta y me renovó. Mi carrera ha ido en gran medida ligada a él», reflexiona el mediocentro.

Martillea también en ese punto David Rodríguez, que se juega este fin de semana la permanencia en Segunda contra el Lugo en Alcorcón. «Creo que el Sporting ha acertado de pleno porque Torrecilla tiene experiencia en Primera y Segunda, además de mantener una muy buena relación con el entrenador que venga», insiste el delantero de Talavera de la Reina. «La mayoría de los jugadores que firma se revalorizan y luego da mucha importancia a la cantera», remata el goleador.

En Bustos, el tono cariñoso se acentúa una miaja más si cabe cuando se refiere a Paco Herrera. «Ahí me toca la fibra sensible porque es un fenómeno. Aprendí muchísimo de él en Vigo y me hizo debutar en Primera. Tiene mucho carácter, una pasión espectacular por el fútbol y un espíritu ganador», abunda. Y hace suyas las palabras de su amigo López Garai: «¿Si el Sporting será un candidato al ascenso si fichan a Paco Herrera? Doy un sí rotundo. Sería un candidato, sino el mayor, entre los tres máximos seguro».

Una categoría muy complicada

Toda esa buena onda que traería esa sociedad, que se mantiene entre interrogantes porque el Sporting tiene alguna alternativa más que Herrera para el banquillo, será necesaria. «La Segunda que va a encontrarse el Sporting será durísima, con equipos con proyectos muy hechos a la categoría y el descenso del Granada y Osasuna», avisa Garai.