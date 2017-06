Sporting | «El verano pondrá a cada uno en su sitio, nadie tiene asegurada su continuidad»

Isma López (Pamplona, 1990) finaliza estos días los exámenes del tercer curso de Magisterio de Primaria con Educación Física. El rojiblanco encara la recta final del curso universitario antes de abandonar Gijón y aprovechar los días de descanso antes de regresar al trabajo a principios de julio.

-¿Cómo están siendo estos primeros días de vacaciones?

-Los fines de semana los aprovecho para ir a casa con mi pareja y ver a la familia. Haré una escapada cuando acabe los exámenes con mis amigos y, al final de mes, lo haré con mi pareja para disfrutar el verano.

-¿Ha desconectado del fútbol?

-Es complicado porque, cuando no salen las cosas bien tienes algo dentro que te impide desconectar. Cuando ves a los equipos con la alegría de sus ascensos te da rabia, aunque también ves casos como el del Mallorca y el Elche y te das cuenta de lo difícil que resulta todo.

-El Girona es uno de los equipos que ya celebró su ascenso. ¿Qué le parece que se hayan acordado del Sporting?

-No creo que tenga que comentar nada. Ellos deciden cómo celebrar el ascenso. Nosotros estamos tranquilos. Al final por mucho que defiendas tus colores, la historia está ahí. Hay clubes que son de Segunda, Segunda B o Tercera y que, por circunstancias, han conseguido llegar hasta Primera División. Luego hay conjuntos en lo que cualquiera moriría por jugar en ellos.

-Ahora le toca volver a Segunda División.

-Al final hay procesos y cambios durante las ligas. Incluso los equipos grandes bajan. No pasa nada con tal de que sea breve y volvamos con más fuerza y mejor preparados.

-La próxima temporada ha comenzado con un nuevo director deportivo: Miguel Torrecilla.

-No puedo hablar mucho de él porque no he podido mantener ningún contacto. Su trabajo en el Celta fue muy bueno y, en el Betis, a pesar de los resultados, firmó buenos refuerzos. Creo que Sanabria, pese a que no completó una buena temporada, es un gran fichaje. El trabajo que desarrolló en los últimos años avala su llegada al Sporting.

-¿Le sorprendió el cambio?

-Los resultados en el fútbol mandan y es lo que le ha pasado a Nico. Ahora mismo todos estamos a expensas de las decisiones que se tomen. Ha sido un año negativo y nos puede alcanzar a cualquiera. Hay que asumirlo y ser autocrítico con el trabajo realizado.

-Usted pidió responsabilidades a todos los miembros del club. ¿Considera que está siendo así?

-A los jugadores nos tiene que alcanzar esa justicia. No pretendía que se mirara solo a los directivos. Los futbolistas tenemos nivel para jugar en Primera, pero no hemos sido capaces de demostrarlo. Es nuestra culpa. A partir de ahí, existe una planificación que viene marcada por la situación institucional. Es una responsabilidad compartida y todos tenemos que asumir el fracaso.

-¿Considera que está preparada la plantilla para regresar a Primera o esa justicia de la que habla debería modificar el vestuario?

-Confío en mí y en mis compañeros. A día de hoy, sin ningún retoque, seríamos candidatos para el ascenso, aunque es cierto que faltan refuerzos en ciertas posiciones. Debemos ser conscientes de que tenemos que prepararnos de la mejor manera para llegar a la pretemporada. Ahora que estamos de vacaciones también tenemos que demostrar la profesionalidad.

-Sobre su futuro... ¿Su continuidad en Gijón está asegurada?

-Ni mi continuidad ni la de nadie está asegurada. No sé los planes del director deportivo ni del próximo entrenador. Nadie puede decir que es imprescindible. A partir de ahí, el verano pondrá a cada uno en su sitio. El técnico será el principal protagonista en la toma de decisiones de cara a la plantilla.

-Al margen de las decisiones, ¿su idea es la de continuar?

-Mientras sea importante, quiero seguir aquí. Soy muy feliz en Gijón.