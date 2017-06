Sporting | «El año en Valladolid me ha hecho recapacitar sobre mi futuro»

El Valladolid se juega este fin de semana su presencia en el 'play off' de ascenso a Primera. Su opción es conseguir un resultado mejor que el que obtenga el Huesca en su partido ante el Levante. Paco Herrera se sentó ante los medios para abordar la cita más importante del curso que, sin embargo, cedió parte del protagonismo a su posible marcha al Sporting al término de la presente temporada.

La mente de Paco Herrera está centrada en intentar devolver al Valladolid a la máxima categoría. El preparador eludió en todo momento hablar de su futuro porque, zanjó, «no permito otra cosa, solamente tengo un objetivo y es que el equipo se clasifique el sábado».

El escudo del técnico para dejar de lado al Sporting en la mañana de ayer fue la campaña que lanzó el Valladolid para promocionar el choque ante el Cádiz del fin de semana: «Yo creo. Y si lo conseguimos quiero otro éxito para el club y para mí, que es conseguir el ascenso. Pero lo primero es meternos».

En los últimos meses como entrenador del Valladolid, Herrera no se ha encontrado cómodo. Por lo menos así lo dejó entrever al afirmar sobre su futuro que «el año me ha hecho ir recapacitando en cosas». Unas palabras de las que se puede deducir que se encuentra ante sus últimos días como preparador del cuadro pucelano, disgutado con algunos aspectos del funcionamiento de la entidad castellana.

Las dudas podrían resolverse el mismo sábado si el equipo presidido por Carlos Suárez no es capaz de lograr la clasificación para el 'play off'.

Gran amistad con Torrecilla

El técnico no solo fue cuestionado sobre el Sporting. La figura de Miguel Torrecilla también adquirió protagonismo en la previa de la último jornada de la temporada regular. En ese sentido, Paco Herrera no escondió la gran amistad que le une con el nuevo director deportivo rojiblanco. Todo un guiño hacia su compañero de viaje en la etapa de Vigo y un modo de dejarse querer por un club del que siempre se ha confesado enamorado desde su paso como jugador. El propio Torrecilla, el día de su presentación, prefirió guardar silencio sobre la posibilidad de que el técnico catalán fuera el sucesor de Rubi en el cargo. Prudente, el salmantino aseguró que «se encuentra en el tramo final de la competición y no creo conveniente hablar sobre un entrenador que se está jugando entrar en el 'play off'. Herrera admitió que «conozco a Miguel muchísimo. Es más serio y más riguroso que yo, no se va a meter donde no se debe de meter». Fueron las únicas palabras del preparador, a través de las cuales intentó orillar más cuestiones relativas al Sporting, al menos, hasta después de que concluya la competición en Segunda.