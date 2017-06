«Estamos convencidos de que vamos a darle la vuelta»

El inicio de la semana fue complicado. La plantilla del Sporting B no está acostumbrada a enlazar malos resultados y la derrota en Almería del pasado sábado supuso un varapalo para los jugadores del filial sportinguista, más si cabe tras haber acumulado numerosas ocasiones de gol a lo largo de la segunda parte que les habrían permitido regresar a Gijón con un valioso botín.

Todo ello lo explicó ayer el propio técnico del filial sportinguista, José Alberto, quien también confía en que su equipo logre remontar la eliminatoria, ya que con el paso de los días ha visto una mejora en el ánimo de sus jugadores. «A partir del pasado jueves ya se han mostrado mucho más optimistas, entrenamos a una intensidad muy buena, están ilusionados y con ganas de que llegue el partido», describió ayer el entrenador sobre el encuentro que se disputará mañana, a partir de las 18.30 horas, en el Pepe Ortiz.

Del mismo modo, el preparador rojiblanco apeló a todo el trabajo realizado a lo largo de la presente temporada. En esta línea, aseguró que «el equipo está tranquilo» porque «sabe que va a competir bien, es algo que hemos hecho siempre, y lo vamos a hacer mañana». José Alberto también recordó que la desventaja es tan solo de 1-0, por lo que «no es nada insalvable, ni que sea una locura la remontada que hay que hacer».

Con todo, el entrenador sportinguista recordó que su equipo no debe repetir los «errores graves» que se cometieron ante el Olot, en la primera eliminatoria, ni tampoco ante el Almería B, su actual rival. «Debemos ser agresivos, intensos, atrevidos y no conceder nada a nuestro rival», indicó el técnico. Una de las claves para remontar la eliminatoria pasa por aprovechar las oportunidades de gol que se presenten. Así lo señaló José Alberto al recordar que «llevamos un gol en 270 minutos, pero estamos creando muchas ocasiones, algunas veces entran, pero ahora, por lo que sea, no quieren entrar».

El Sporting B regresará a Mareo, escenario que presentó una gran entrada en la eliminatoria ante el Olot. José Alberto reconoció que aquel día «sí nos pesó ver a tantísima gente apretando y ayudándonos» ya que sus jugadores se aceleraron y quisieron «hacer muchas cosas bien, agradar, pero ese peaje ya lo hemos pagado». El técnico aseguró que ahora los futbolistas del filial están «con muchas ganas de dar una alegría a nuestra gente, por poder mostrar el fútbol que el equipo y que cada jugador lleva dentro».

En este punto, José Alberto hizo hincapié en que el Sporting B dará la vuelta a la eliminatoria: «Estamos convencidos de que vamos a lograrlo, después de haberlo pasado mal, porque lo hemos pasado mal. Y vamos a estar el lunes en el sorteo de la última eliminatoria».

En referencia al rival, el entrenador sportinguista recordó que se trata de un equipo «con calidad individual y un sistema de juego muy definido que además «no se pone nerviosos cuando tiene que replegarse».

Aunque ayer Nacho y Ramón terminaron el entrenamiento con molestias, se espera que el Sporting B afronte el encuentro con todos sus jugadores disponibles.