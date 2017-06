Paco Herrera se queda a tiro de piedra del banquillo de El Molinón

Paco Herrera quedó ayer totalmente situado en la órbita del Sporting. El entrenador elegido por Torrecilla no pudo llevar al Valladolid hasta el ‘play off’, pese a la victoria de los pucelanos ante el Cádiz (1-0), estéril frente al triunfo del Huesca. El Sporting ha respetado el final de la temporada del Valladolid y la idea es comenzar a entablar contactos con Herrera en los próximos días. En Mareo, lógicamente, conocen el deseo del técnico catalán de entrenar algún día al equipo rojiblanco, donde jugó tres temporadas y vivió una etapa muy importante en su trayectoria profesional.

«He sido jugador del Sporting hace muchos años. Me inicié allí con los Quini, Churruca, Mejido, Enzo Ferrero, José Manuel, ‘Tati’ Valdés... Todos eran grandes jugadores en un gran equipo y tengo un cariño especial hacia esa tierra», reconoció Paco Herrera en la madrugada del sábado en ‘El Transistor’, de Onda Cero. En cualquier caso, el técnico insistió en concentrar toda su atención en el partido que disputó ayer su equipo frente al Cádiz en Zorrilla:«Todo lo que puedo decir de Gijón será bueno, pero mi presidente (Carlos Suárez) lo sabe y tiene mi palabra. No juego con esas cosas. No he hablado con el Sporting de nada. Me he negado a cualquier conversación mientras nos estamos jugando algo».

No descartó, sin embargo, un escenario con él como entrenador del Sporting. «Después no sé qué pasará, pero ahora mismo mi único interés y deseo es clasificar al Valladolid y que juguemos el ‘play off’ para ganarlo».