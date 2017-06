El Valladolid confirma el adiós de Herrera que está más cerca del Sporting

El Valladolid acaba de anuncia a través de su web el adiós al banquillo pucelano de Paco Herrera. Es la crónica de una marcha anunciada hace semanas. El técnico catalán, principal objetivo del Sporting para el proyecto en Segunda División, se despedirá hoy de los medios en la capital castellana y no se descarta incluso que pueda avanzar algo sobre su futuro, que parece ligado al club que defendió tres años como futbolista. Desde la llegada de Miguel Torrecilla a la dirección deportiva surgió el nombre de Paco Herrera como el primero de la lista para sustituir a Rubi.

El entrenador catalán, que coincidió con el salmantino en Vigo durante su etapa en el Celta, es considerada la persona idónea para guiar el ansiado regreso a Primera División después de una temporada en Valladolid donde no se ha sentido todo lo cómodo que esperaba, según el mismo deslizó en alguna comparecencia pública. La hoja de ruta del Sporting es anunciar en los próximos días la contratación de Herrera y ponerse a planificar ya la próxima temporada, una vez que no existen cortapisas y el entrenador se ha desligado del Valladolid, club que no disputará el 'play off' de ascenso. Una circunstancia que ha precipitado los acontecimientos para alivio del club rojiblanco, temeroso de que el club blanquivioleta pudiera clasificarse para pelear por el último billete para Primera y eso retrasara la contración de Paco Herrera.