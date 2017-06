Carlos Suárez: «Esa llamada no se puede hacer a un club amigo»

El presidente del Valladolid, Carlos Suárez, parece que no ha olvidado la llamada que realizó Miguel Torrecilla a Paco Herrera hace unos días para preguntarle por su situación en el club pucelano. El empresario leonés, que tomó la palabra en la despedida del técnico catalán, ayer en el estadio José Zorrilla, no dudó en insistir en que la actuación del director deportivo rojiblanco «fue una falta de ética».

Tras el abrazo con el que despidió al exentrenador del Valladolid, Carlos Suárez analizó la actualidad de su club, pero en su segunda respuesta ya se estaba refiriendo al Sporting: «Llamó a Paco para preguntarle cómo se encontraba aquí cuando nos estábamos jugando el entrar en el 'play off'». El presidente de la entidad fue más allá y se atrevió a señalar a Torrecilla el camino a seguir en este tipo de circunstancias: «Lo que tenía que haber hecho era haberse puesto en contacto con su agente y así no descentrar el trabajo del entrenador».

El dirigente no desveló el futuro de Paco Herrera porque «no me ha dicho a dónde se va, pero es evidente que Miguel (por Torrecilla) lo quiere». El leonés también añadió que «me ha dicho que hay otros clubes interesados en él con proyectos que le llaman la atención, no sé qué pasará».

Por último, el mandatario calificó al Sporting como un «club amigo» antes de asegurar que «no se puede hacer esa llamada, sobraba».

Una vez que terminó con el conjunto rojiblanco, Carlos Suárez se refirió a dos asturianos que podrían comandar su próximo proyecto. Emilio de Dios, como director deportivo, y Alejandro Menéndez, como técnico, podrían formar parte del club vallisoletano la próxima temporada. El presidente, en ese caso, sí guarda silencio.