Sporting | Paco Herrera firmará por dos años

El Sporting se encuentra en plena negociación con Paco Herrera. Desde el pasado lunes, cuando el técnico se despidió de Valladolid, Javier Fernández tiene vía libre para pactar con el preparador catalán las condiciones que les unan en Gijón.

El presidente del Sporting, junto a Ramón de Santiago, mantienen un permanente contacto con Iñaki Ibáñez, agente de Herrera, mediante videollamadas. Según ha podido saber ELCOMERCIO, la negociación va por buen camino. A falta de algunos flecos para que se pueda sellar el acuerdo, el entorno rojiblanco es optimista de cara a la contratación del nuevo inquilino del banquillo.

El catalán siempre ha sido la persona mejor posicionada para sentarse en el banquillo del Sporting. Una vez que concluyó la campaña y Nico Rodríguez fue destituido de su cargo, Miguel Torrecilla tuvo la primera y la última palabra para elegir al sucesor de Rubi. Javier Fernández sigue defendiendo la idea de otorgar plenos poderes al director deportivo y el salmantino ejerció como tal para comenzar a construir el nuevo Sporting que se basará en una plantilla corta que se complementará con una mayor presencia de la cantera.

«Pequeños matices» eran los últimos escollos para rubricar el acuerdo del fichaje Volverá a coincidir con Torrecilla después de la experiencia de Vigo, hace cinco años

El nuevo responsable del área deportiva rojiblanca no dudó en telefonear a su amigo Paco Herrera para preguntarle por su situación en Valladolid. Una vez que conoció la idea del técnico, tan solo faltaba esperar al final de la competición en Segunda División para comenzar a negociar con el catalán.

Dicha conversación se produjo hace unas semanas, pero la negociación entre ambas partes no se inició hasta hace dos días. Aún así, el movimiento de Torrecilla sobre Herrera no sentó nada bien en Valladolid. Precisamente Carlos Suárez, presidente de la entidad pucelana, aseguró que «esa llamada no se debería haber producido». Fue unos minutos más tarde de que el extécnico vallisoletano se despidió de la que hasta hace dos días fue su casa.

Desde entonces, el preparador negocia con el Sporting su nueva aventura en los banquillos. Y es que ya dejó claro que quiere seguir entrenando porque «hasta que no pierda la ilusión por esta profesión no abandonaré».

Dos años en Gijón

La entidad rojiblanca le ofrece a Paco Herrera un contrato de dos años de duración. El principal objetivo que tiene Javier Fernández en mente es el de regresar la próxima temporada a Primera División, por lo que el entrenador tendrá que lidiar con la presión de devolver al Sporting a la máxima categoría del fútbol español.

Es por ello, que el segundo año del técnico en el conjunto gijonés está supeditado a su primera campaña como preparador rojiblanco. En ese punto es donde se encuentran las conversaciones que se mantienen por ambas partes.

El club quiere dejar bien atada cualquier tipo de circunstancia que se pueda dar en un futuro y a su vez, Herrera también suele marcar una serie de cláusulas para que su desvinculación con el club pueda llevarse a cabo sin mayor inconveniente.

Pese a que aún no está cerrado el compromiso, todo hace indicar que, en los próximos días, se anunciará a Paco Herrera como sucesor de Rubi en el Sporting. Tanto la entidad rojiblanca como el técnico desean un final feliz en las negociaciones, por lo que salvo un giro inesperado de los acontecimientos, el preparador catalán será la primera incorporación de Miguel Torrecilla como director deportivo sportinguista.

El salmantino volvería a coincidir, cinco años después, con un viejo amigo en el mundo del fútbol. Al igual que ocurrió en Vigo, el dúo Torrecilla-Herrera volvería a compartir equipo con el claro objetivo de abandonar la categoría de plata y poner los cimientos del futuro.

En su primera andadura juntos, el director deportivo y el entrenador lograron el ascenso a Primera División con el Celta. Fue el inicio del actual conjunto celeste que pase a su escudo por las competiciones europeas y que esta temporada estuvo a un gol de eliminar al Manchester United y clasificarse así para la final de la Liga Europa.

Su trayectoria en Segunda

Paco Herrera es un entrenador cuya trayectoria como profesional en los banquillos se ha desarrollado, en su mayoría, en Segunda División.

En 1991, el catalán se inició en Segunda B con el Badajoz. Desde entonces, su andadura por la categoría de plata la ha llevado a cabo en doce equipos con dos ascensos en las quince temporadas que completó. El técnico tocó la gloria con el Celta y Las Palmas.

Después de dos campañas en la división de plata con el cuadro celeste, logró el ascenso a Primera en la temporada 2011-2012. Herrera regresó así a la elite del fútbol español en los banquillos doce años después de que dirigiera al Numancia.

Tras su paso por Vigo, puso rumbo a Zaragoza donde estuvo una temporada. Fue entonces cuando Las Palmas solicitó de sus servicios después de que el cuadro canario perdiera en el último minuto, ante el Córdoba, el tren hacia la Primera División un año antes.

Allí, Herrera volvería a lograr ascender de los infiernos. A las primeras de cambio, el técnico consiguió el objetivo que se marcó al inicio de la competición. Ahora, el destino parece unirle con un Sporting que conocer a la perfección. Una aventura que comenzará en los próximos días y que tiene sus similitudes con la campaña que realizó a los mandos del conjunto insular hace dos temporadas. El retorno a Primera de la entidad rojiblanca será su principal objetivo.