El Sporting suspira por Álex Alegría

El Sporting ha sondeado la posible incorporación de Álex Alegría. El delantero extremeño, que renovó la pasada campaña con el Betis, es uno de los nombres que maneja Miguel Torrecilla para reforzar el plantel en su vuelta a Segunda. El director deportivo del Sporting mantuvo ayer un encuentro en Gijón con el representante del futbolista para explorar esta posibilidad de cara a la próxima campaña. José Manuel García Osuna, agente del jugador, trasladó al representante rojiblanco la dificultad de una operación por la que pelean varios clubes de Primera División, algunos de los cuales tienen un interés tan alto en hacerse con los servicios del futbolista que están dispuestos incluso a hacer un desembolso para incorporarlo.

Tiene Torrecilla en mente reforzar el ataque. A día de hoy solo cuenta para la parcela ofensiva con Carlos Castro, cuya renovación todavía no se ha cerrado, y Borja Viguera, que aspira tener un mayor protagonismo la campaña venidera. A estos dos hombres hay que sumar a Pablo Pérez, aunque el asturiano se desenvuelve mejor como mediapunta.

La prioridad para Torrecilla es cerrar la contratación de un 'nueve' que garantice los goles que necesita cualquier equipo que aspira a conseguir el ascenso.

Alegría renovó la pasada campaña por el Betis hasta 2021. El artífice de esa continuidad fue el propio Torrecilla, como máximo responsable del área deportiva del conjunto bético. Sin embargo, con vistas al próximo curso, el club hispalense podría buscarle una salida al delantero, que ya jugó en Segunda hace dos temporadas, cedido en el Numancia. La competencia en ataque es alta con la presencia de Rubén Castro y el exrojiblanco Tonny Sanabria, jugadores a los que se puede unir otro delantero en las próximas fechas.

El propósito de Alegría es jugar y varios equipos están detrás de sus movimientos este verano. El Levante, a priori, parece el más interesado en firmarle. El cuadro de Orriols quiere que sea una de sus referencias en la vuelta a Primera y ha planteado incluso una oferta económica al Betis para hacerse con sus servicios.

No es la primera vez que el nombre de Álex Alegría se liga con el Sporting. En el pasado mes de enero, cuando el conjunto rojiblanco rastreaba con cierta urgencia el mercado para incorporar a un goleador, Nico Rodríguez preguntó al Betis por la situación del extremeño. El atacante no tenía el protagonismo esperado y en la entidad verdiblanca no se veía con malos ojos cederlo a Gijón para que disfrutara de más minutos en Primera. La operación no se llevó a cabo porque Víctor Sánchez del Amo desestimó la salida de Alegría al considerar que podría sacarle rendimiento en el tramo final de la temporada. Al final el elegido fue Lacina Traoré.

Cinco meses después de aquella intentona, Miguel Torrecilla se vio ayer las caras con el agente del futbolista en Gijón. José Manuel García Osuna, el que fuera presidente del Castellón, visitó al director deportivo rojiblanco con el que almorzó en un conocido restaurante de la ciudad.

La operación se antoja complicada ante el interés que ha despertado en otros pretendientes. No obstante, la buena relación entre el Sporting y el Betis puede facilitar una operación que, en todo caso, se realizaría a través de una cesión por una temporada.