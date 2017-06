Sporting | Paco Herrera: «Pretendo ganar y que la gente se divierta»

Dedicó buena parte del lunes Paco Herrera a inspeccionar todos los rincones de Mareo -guiado por Mareo Cotelo, que ejerció de anfitrión inseparable del técnico a primera hora de la mañana- y El Molinón, patas arriba, con la superficie grisácea que delataba la siembra reciente del nuevo césped. La profunda remodelación que experimenta estos días el verde del estadio es equiparable a la que tendrán que pilotar en el proyecto Miguel Torrecilla y el entrenador catalán, quien dio profundidad ayer a su análisis cuando se le preguntó por su boceto deportivo. «El Sporting va a tener muy buen equipo, seguro», confió.

Anticipó, en ese sentido, una propuesta ambiciosa, muy interesada en examinar el fútbol ofensivo y en cuidar la estética del juego. «Pretendo ganar y que la gente se divierta», subrayó sobre esto último. Puso como ejemplo su arranque de la pasada temporada con el Valladolid, con dos victorias en Zorrilla, pero poco convincentes a su ojo. «No hay que olvidar que esto es fútbol y necesitas ganar, pero hay que hacerlo jugando bien», remató el preparador catalán. En relación a lo primero, Herrera manifestó que «me gusta tener una defensa sólida, pero, si tengo que escoger entre las dos opciones, me gustaría más que pudiéramos hacer muchos goles».

Más cauto se mostró en relación al dibujo sobre el que abrochará su propuesta. En ese punto se describió como un técnico un tanto camaleónico y poco dado al inmovilismo. «El dibujo variará, no en función del contrario, pero soy muy inquieto y siempre tengo necesidad de hacer cosas. A veces salen bien y otras mal, pero no puedo evitarlo», remachó. En cualquier caso, puntualizó, «pretendo hacer un equipo fiable y reconocible».

Donde no mostró reparos fue cuando se le preguntó por las necesidades que detectaba en el proyecto. Herrera recitó de una tacada los objetivos por los que el Sporting ha salido al mercado, condensados en unos seis jugadores, siempre dependientes del número de salidas. «Hace falta un hombre de banda sí o sí, muy rápido, posiblemente un delantero que tenga gol, pero qué equipo hay que no lo necesite... por lo menos dos jugadores en el centro del campo y posiblemente dos centrales. Esa sería la base», observó, antes de permitirse un chascarrillo: «Pero no creo que encontremos a un Quini, como el que está aquí delante sentado, que convierta todo lo posible en gol».

Un par de preguntas más adelante volvió su mirada hacia la actual plantilla, con 22 futbolistas con contrato en vigor, reforzando su deseo de contar con «una plantilla corta» y particularizando en algún caso. Fue directo en relación al overbooking que se registra en la portería, acentuado el pasado verano con la contratación de Whalley, aunque Cuéllar parece dispuesto a abandonar el club este verano: «Sería conveniente que, teniendo dos porteros de garantías, el tercero fuera de la casa, sobre todo cuando el Sporting tiene uno de mucho nivel abajo (Dani Martín)». Y, en ese sentido, anticipó movimientos, con el extremeño en el punto de mira: «Entiendo que será así y que alguno dejará de estar en el club».

Concretó con otros dos casos: Meré, quien saldrá cedido este verano casi con toda seguridad, y Nacho Cases, quien parece dispuesto a emprender una nueva aventura en el fútbol extranjero. La lectura que hizo Herrera de ambos tuvo sonoridad sospechosa, más cercana al adiós, en el caso del defensa por una temporada, salvo que algún club aborde el pago de su cláusula de rescisión. «Meré si tiene que salir será por necesidad o porque hay una posibilidad que no permite ejercerla de otra manera», señaló en relación a la cláusula que puede activar el canterano para salir a préstamo. De Cases concedió que «me gusta mucho», pero su salida es «una circunstancia posible». Concluyó que «si está tendremos que pensar en fichar un mediocentro y, si no, en fichar dos y uno de ellos que tenga el fútbol que tiene él».

Ayudante de Ancelotti

El flamante entrenador del Sporting continuó saltando líneas en el campo y alcanzó al ataque. El nombre de Borja Viguera salió a relucir, espoleado por la explosión goleadora que tuvo en su última temporada en Segunda, con el Alavés, para el que celebró 25 tantos. «Es un jugador a recuperar. Ha sido importante y por qué no va a volver a serlo. Es un futbolista de primer nivel», apreció el entrenador barcelonés, que también fue preguntado por alguna información que ligaba al canario Javi Castellano, de Las Palmas, con el Sporting. «Es un buen amigo y lo normal es que siga en su club», atajó.

Con la pretemporada manifestó ausencia de extravagancias y su intención de apostar por lo clásico. «La pretemporada va a ser aquí. Qué mejor sitio por las condiciones que tenemos. Hay posibilidades para hacer un 'stage', pero estas condiciones son un lujo. Otra cosa es que tengamos algún partido a 200 ó 300 kilómetros», indicó Herrera, que estará acompañado por Ángel Rodríguez, su segundo durante ocho años, y David Chorro, preparador físico con Ancelotti en el Madrid en la temporada 2013-2014. El Sporting, en ese sentido, no cierra la puerta a su participación en algún partido en el extranjero, aunque esta posibilidad se mantiene en el aire, como fórmula para romper con la rutina de Mareo.