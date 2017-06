El club abre expediente a Babin por su postura con Martinica

Arrecia el temporal en la relación entre el Sporting y Babin, que cada día está más enrarecida por la obstinación del jugador por jugar con la selección de Martinica, al defender que en el momento de tramitarse su fichaje por el club gijonés había alcanzado un compromiso verbal con Nico Rodríguez, director deportivo, para participar con su selección este verano, concretamente en la Copa de Oro, que arrancará en julio.

El club ya ha incoado un expediente disciplinario al jugador por no acatar las directrices del club y este puede derivar, en un caso extremo, en una rescisión de contrato y la solicitud de una indemnización cuantiosa. En cualquier caso, todo está pendiente de ver qué sucede en estas próximas semanas para saber qué calado podría tener o, si por el contrario, se relaja la situación.

Babin, en ese sentido, ha medido mucho sus pasos en las últimas horas. Desde su entorno se insiste en que ya no forma parte de la dinámica de su selección y que ahora mismo se encuentra en Martinica, pero de vacaciones, dispuesto a acatar la decisión del club. Al menos para este primer torneo.

En Mareo tenían ayer la referencia de que el defensa rojiblanco había resuelto finalmente no participar en el encuentro que su selección disputó esta madrugada frente a Curazao -al cierre de esta edición todavía no había comenzado-, en el marco de la Copa de Naciones del Caribe, en la que ya no competirá según agregan desde su entorno, para no subir un peldaño más en esta escalada de tensión. A falta de comprobar si ese aviso de intenciones se confirma en el estreno de Martinica, la marcha atrás del jugador podría deberse a la naturaleza del torneo en cuestión, fuera del circuito FIFA, al igual que su selección, que tampoco está integrada en el gran gobierno del fútbol internacional.

Babin, en ese sentido, habría buscado en los últimos días la opinión técnica de algún abogado especialista en el tema para ver si, jugando esos partidos, incurriría en una ilegalidad que podría agravar más su situación al participar en este torneo contra el criterio del Sporting, el club que tiene sus derechos en propiedad.

Acuerdo con Nico Rodríguez

La lectura que se ha manifestado por ambas partes es que Babin no participará en este primer torneo, pero está decidido a hacerlo en el segundo, la Copa de Oro, que se disputará entre el 7 y el 26 de julio. La postura del jugador, que mantuvo una conversación con Miguel Torrecilla, se ha flexibilizado por el momento, aunque ahora estudiará si desde el punto de vista legal puede participar en este segundo torneo, más reconocido. El Sporting, mientras, mantiene una posición inamovible contra el deseo del jugador, quien defiende la promesa que le hizo en su día Nico Rodríguez.