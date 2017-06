Miguel Torrecilla sondea la situación del canterano del Sevilla Borja Lasso

Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, trabaja desde hace varias semanas para cerrar las primeras incorporaciones del proyecto que liderará junto a Paco Herrera. El salmantino tiene en cartera un listado de posibilidades por demarcaciones, ordenados por niveles en función del convencimiento que hay en Mareo, con posibilidades en Primera, Segunda y algún mercado extranjero, de donde se espera que llegue algún futbolista al Sporting este verano.

De la División de Plata, por ejemplo, el director deportivo rojiblanco tiene muy buenos informes de Borja Lasso, una de las grandes revelaciones de la pasada temporada en el Sevilla Atlético, con el que disputó 2.879 minutos, marcó 3 goles y repartió once asistencias, confirmándose como uno de los mejores pasadores de la competición. Torrecilla, de hecho, ha mantenido ya algún contacto con el agente del jugador, Álvaro Torres, de You First Sports, para interesarse por su situación.

No es un futbolista, en principio, que encaje en el perfil de búsqueda delimitado por el Sporting, que ha manifestado su intención de buscar dos centrales, dos centrocampistas, dos futbolistas de banda y un delantero centro. Lasso, sin embargo, es un exquisito mediapunta, un '10', una posición que el Sporting tiene perfectamente cubierta en este momento con varios jugadores, aunque la secretaría técnica considera que con el sevillano puede haber un salto de calidad en esa zona.

Hay muchos clubes de Segunda División interesados en sus servicios, pero el Sevilla tiene que definirse antes. A Lasso, de 23 años, le queda únicamente un año de contrato y en los próximos días está previsto que se tome alguna decisión sobre su futuro, que puede pasar por una renovación de contrato y una cesión posterior o que Berizzo resuelva verle en directo en la pretemporada.

Más allá de Lasso, el club tiene decidido incorporar un extremo zurdo y contar con la dualidad de Isma López. Los técnicos mantienen que el navarro puede desempeñarse como lateral izquierdo, en competencia con Roberto Canella, y también más adelantado, como actuó de forma más descarada a raíz de la llegada de Rubi hasta la irrupción de Burgui.