Charles se despide del Málaga y anticipa que «pronto anunciaré mi destino»

El delantero Charles Dias anticipó ayer su despedida del Málaga, club con el que termina contrato cuando concluya la jornada de hoy. El brasileño oficializó su partida de La Rosaleda con una carta hecha pública a través de las redes sociales, en la que anticipó que «me encuentro con muchas ganas de seguir disfrutando del fútbol iniciando un nuevo reto del que pronto anunciaré el destino».

El delantero de Belém do Pará se encuentra en la agenda de Miguel Torrecilla, quien tiene bastante bien encauzada esta gestión, aunque el Almería también aspira a hacerse con los servicios del brasileño, en su caso buscando la vena nostálgica del futbolista, quien militó una temporada en el conjunto andaluz, en el curso 2012-2013, y marcó 27 goles, más otros cinco en el 'play off' por el ascenso a Primera División.

En su despedida, Charles también destacó una lesión que sufrió en su rodilla izquierda y que le atormentó a lo largo de toda la temporada, mostrando en este punto cierto malestar con algunos miembros del Málaga. «Superé momentos duros con una lesión que no me impidió dar todo en cada partido que jugué, sin estar al cien por cien, poniendo en riesgo mi salud y que afortunadamente con la ayuda de mi gente de confianza y los recuperadores superé», recuerda, antes de agregar que «el fútbol no tiene memoria y algunas personas en el club han hecho que al final no haya estado a la altura que podría esperar».

Por otra parte, el Sevilla decidió ayer que Borja Lasso, uno de los futbolistas pretendidos por Miguel Torrecilla en este mercado de verano, haga en principio la pretemporada con el equipo hispalense. Al mediapunta le resta un año de contrato y, aunque desempeña una función que ahora mismo no representa una prioridad en la relación de necesidades que han establecido Paco Herrera y el director deportivo salmantino, ofrece unas posibilidades muy atractivas para los técnicos.