Jorge Meré comienza a resolver su futuro tras el final de la Eurocopa sub 21

El futuro de Jorge Meré comenzará a desenmarañarse en los próximos días. Liberado ya de la selección española sub 21, el defensa ovetense, impulsado por el Europeo, empezará a estudiar las propuestas que tiene sobre la mesa para continuar jugando la próxima temporada en Primera División. El diario catalán ‘Mundo Deportivo’ informaba ayer del interés del Barcelona –confirmado por EL COMERCIO– en el futbolista del Sporting. En ese sentido, el nombre del defensa se ha barajado dentro de la dirección deportiva azulgrana como una interesante apuesta de futuro, aunque algunos aspectos de su fútbol no terminan de llenar del todo a los técnicos de La Masía, quienes valoran, por otra parte, muchas de las cualidades que manifiesta Meré. A sus 20 años, el defensa del Sporting es indiscutiblemente uno de los defensas con más proyección del fútbol nacional.

El Málaga, sin embargo, es el club que más insistencia ha mostrado en hacerse con los servicios del internacional sub 21, al que representa Gelu Rodríguez. Tras la partida de Diego Llorente y la retirada de Weligton y Demichelis, el club andaluz había puesto sus ojos en el canterano del Sporting. Míchel esperaba que Meré se convirtiese en el acompañante del exrojiblanco Luis Hernández en el centro de la zaga, incluso con el reciente fichaje del francés Paul Baysse. El Málaga, no obstante, se había fijado un plazo para atar con el defensa. No quería llegar al último día del Europeo, como así ha sido, por lo que pueda pasar a partir de hoy.

Opciones de salida

El Sporting, mientras, guarda silencio. Aunque la intención de Miguel Torrecilla era la de que continuara en el proyecto, el defensa quiere jugar en Primera División. A partir de ahí, la salida de Meré se activará con dos llaves. La primera, la del traspaso, parece complicada. El Sporting se remite a la cláusula de rescisión del jugador –15 millones de euros en Segunda– ante cualquier intentona para hacerse con los derechos del jugador en propiedad.

La vía alternativa, que en este momento es la más factible, es que el agente del futbolista presente una oferta para su traspaso, con independencia de la cifra, y que esta sea rechazada. En este supuesto, Meré puede hacer uso de una cláusula que está recogida en su contrato y que le permite salir cedido a cualquier club de Primera División, sin que esta operación reporte beneficios económicos al Sporting, más allá de que el club al que irá a préstamo se hará cargo del pago de su ficha. Por otro lado, el club gijonés afianzará el vínculo contractual con el defensa, que se ampliará un año más –hasta 2021–, si Meré cambia de aires, como ahora mismo parece.