El 'nueve' se busca en el extranjero 00:48 Álex Pérez realiza un ejercicio en la sesión matinal de ayer. / A. M. La opción de Álex Alegría se desvanece ante la insistencia del futbolista de jugar en Primera ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 4 agosto 2018, 02:23

La gran asignatura pendiente de Miguel Torrecilla en el presente mercado de fichajes sigue suspensa a dos semanas del inicio de Liga. El director deportivo se encuentra estancado en la búsqueda de los dos delanteros, que como ya explicó Baraja en varias ocasiones «tienen que marcar las diferencias».

Las tentativas fallidas dentro del mercado nacional han llevado a la secretaría técnica a activar su plan en el extranjero. El director deportivo rojiblanco tiene estudiado tanto el mercado francés y portugués. Dos países en los que se ha apoyado el salmantino para reforzar la defensa con Peybernes y Geraldes así como el centro del campo con la llegada de Sousa. A ellos se puede sumar la llegada del galo Jimmy Briand. Una opción que parece agrada a la dirección deportiva.

Mientras las negociaciones se inician, el club se limita a esperar sin afirmar ni desmentir las noticias que llegan desde Francia sobre la oferta de dos años por el delantero de 33 años y con una dilatada trayectoria en la Primera División gala.

El Sporting ha recurrido al mercado foráneo después de que no salieran los planes previstos al inicio del verano. La primera opción que manejaba la dirección deportiva era Álex Alegría, tal y como adelantó este periódico. Un delantero que Torrecilla conoce del Betis y que ansiaba sumarlo a su proyecto en Gijón. Sin embargo, la operación, salvo giro inesperado de los acontecimientos, no se va a realizar. El motivo no es otro que la intención del jugador de jugar la próxima campaña en Primera División.

El Rayo Vallecano tiene todas las opciones para ser el destino del jugador, que no cuenta para Quique Setién en el Betis. Según ha podido saber este periódico, la operación está avanzada hasta el punto de que tendría ya apalabradas las cifras de su pase al conjunto madrileño.

Otra opción que ha manejado Torrecilla en el mercado nacional es la de Joselu, aunque en este caso el futbolista no termina de convencer a la secretaría técnica. La obligación de pagar un traspaso al Granada y la alta ficha del jugador no convencen en Mareo, como tampoco el rendimiento que ofreció la pasada campaña como jugador nazarí.

