Sporting | Nuevo entrenador, mismo problema

El Sporting de Paco Herrera encalló con la 'epidemia' de los mediocentros, un mal que dejó sin rumbo a su equipo y le abocó a un noviembre negro, con una segunda entrega en las primeras semanas de diciembre. A su llegada, Rubén Baraja se ha encontrado frente a frente con el mismo problema a escasos días de su estreno en El Molinón contra el Tenerife. Hoy por hoy solo tiene garantizada la presencia de los canteranos Nacho Méndez y Pedro Díaz como únicos especialistas en esta demarcación. Y ayer no se ejercitó con el grupo Álex López, otra alternativa para este complejo encaje de bolillos, aunque el parte médico suavizó el impacto de su ausencia, al achacarla a una sobrecarga, haciendo un trabajo más preventivo con el resto de los lesionados. La impresión trasladada por el club es que no tendría que tener problemas para llegar.

Pero con el resto de los mediocentros hay muchas dudas. La intención de Sergio de llegar a tiempo al encuentro frente al Tenerife, adelantada por este diario, ha encontrado freno en su evolución de los últimos días. El centrocampista avilesino, que había comenzado a tocar balón y a realizar carrera continua, no se dejó ver en estas dos jornadas de trabajo. Los servicios médicos, que han valorado su situación esta semana para calibrar sus opciones, consideran prematura su vuelta a la rutina con el grupo y a la competición. No parece sencillo tampoco que pueda jugar la próxima semana en Los Cármenes por la cercanía con el partido con el que se cerrará 2017. Salvo giro radical, no se le espera ya hasta el nuevo año.

La vuelta de Álex Bergantiños, con una micro-rotura en el bíceps femoral, se intuía más probable esta semana, pero los días han ido consumiéndose sin que se produjera ninguna novedad con el gallego. Ahora mismo no se presenta sencillo que pueda asistir en calidad de futbolista disponible al estreno de Baraja en El Molinón a falta de cuatro días para el choque. Ayer realizó carrera continua con el resto de los lesionados, entre los que también figuraban Lora -ya recibió el alta médica- y Jordi Calavera, en el campo número 1 de Mareo. Igual que Álex López y Rachid.

El caso del exfutbolista del Celta, otro mediocentro, diagnosticado con una ciatalgia, está resultando muy complejo para los médicos. Acumula ya dos meses de baja y sus problemas en la espalda, que ya le atormentaron durante su época en el Celta, no le han dado tregua. Los servicios médicos estudiaron durante este tiempo algún tratamiento alternativo para su dolencia, pero el ferrolano se mantiene en punto muerto, sin ver el final de su situación que ahora mismo no parece cercano.

Pendiente de evolución

Tampoco Rachid, con una elongación, tiene clara su vuelta en un momento de necesidad de mediocentros. El franco-argelino, que dejó muy buenas sensaciones frente al Zaragoza, se quedó fuera de la convocatoria para el Miniestadi, en la que Herrera tuvo que presentar un equipo de circunstancias, adelantando la posición de Álex Pérez y asociando a este con el canterano Nacho Méndez, que disputó su segundo partido como titular.

Ayer volvió a ejercitarse con los lesionados, entre los que no estuvo Sergio, y su concurso para el sábado es toda una duda, pendiente de ver cómo evoluciona en estos días. Por si acaso, Rubén Baraja comienza a trabajar con otras alternativas. El dueto más repetido en estos primeros dos días de trabajo fue el tándem Moi Gómez-Nacho Méndez, aunque se espera que Álex Pérez llegue a tiempo.

