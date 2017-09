El Numancia ofrece un pequeño desquite en la Copa Los gijoneses se reencontrarán con el equipo de Arrasate mañana en El Molinón J. BARRIO GIJÓN. Lunes, 18 septiembre 2017, 02:35

Aunque los protagonistas se agarren a ello como a un dogma inquebrantable, no siempre la respuesta a una mala tarde de fútbol está en competir sin demora, sobre todo si la oportunidad la ofrece la Copa del Rey, que no tiene el mismo regusto entre los aficionados en su fase de desperezamiento. Pero al Sporting no le queda otra. Los rojiblancos, liberados ayer de la rutina de Mareo para reflexionar sobre lo sucedido en Soria, volverán al trabajo esta mañana a partir de las 10.30 horas en la víspera de la tercera ronda del torneo del K. O., que disputará frente al Numancia (El Molinón, 20 horas), un visitante incómodo y doloroso. Será una semana vertiginosa para el equipo de Paco Herrera, que ofrecerá hoy la lista de convocados y su habitual rueda de prensa prepartido.

Se espera un choque muy distinto al del sábado, con muchas rotaciones en ambos equipos. Es más que posible la titularidad de Dani Martín, quien podría competir con Whalley por un sitio ante el Lorca, con la sensación de que Mariño tampoco llegará. También podría tener su sitio Nacho Méndez, que marcó el tanto de la victoria en Reus.

Castro, a disposición

Carlos Castro, que tendrá que cumplir previsiblemente dos partidos de sanción en la Liga, estará a disposición de Paco Herrera para el choque de mañana. Al final de la semana, el sábado, tratará el equipo de resarcirse en la visita del Lorca a Gijón (El Molinón, 18 horas).