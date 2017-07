SPORTING Sporting | «El objetivo de cualquier futbolista es jugar en Primera y yo no soy diferente» Jorge Meré realiza estiramientos durante una sesión en Mareo. / DANIEL MORA Jorge Meré reconoce que la decisión sobre su futuro, próximo al Málaga, se realizará «de forma consensuada» con el Sporting DANI BUSTO gijón. Domingo, 9 julio 2017, 03:59

Con dieciséis años y rostro de adolescente, Jorge Meré se convirtió en un habitual durante los entrenamientos que el Sporting B realizaba en el campo número 4 de Mareo. Por entonces comenzaba la pretemporada 2013-2014 y aquel juvenil de primer año, concentrado y contundente, se ganó pronto el cariño y el respeto de sus compañeros en el filial rojiblanco. Y también la confianza de Abelardo, su entrenador aquella temporada, y quien le hizo debutar en Segunda División B en la primera jornada liguera frente al Noja.

Su progresión ha sido constante a lo largo de todos estos años y no es de extrañar que en la actualidad sean varios clubes de Primera División los que mantengan el interés por el zaguero asturiano. Si primero llegaron a sonar los nombres del Valencia y el Barcelona, ahora es el Málaga el equipo que puja con mayor interés.

Precisamente desde tierras andaluzas dan por hecha su llegada. Es más, el club malagueño ya comentó a su técnico, Míchel, que podrá contar con Jorge Meré para el arranque de la pretemporada, en la que el Málaga realizará una concentración en Holanda, a partir del 19 de julio. La operación, en todo caso, consistiría en una cesión y no en un traspaso del joven jugador rojiblanco.

Mientras tanto, el internacional sub 21 se encuentra esta semana de vacaciones por el Sur de la península, tras haber llegado a la final del Europeo de Polonia con la selección española el mes pasado. En declaraciones a EL COMERCIO, el central asegura que se mantiene al margen de cualquier negociación sobre su futuro. «Ahora prefiero no pensar mucho en eso y dejar que trabaje en ello mi agente (Gelu Rodríguez)», indica Meré, al tiempo que añade que «cuando sea el momento, decidiré».

Sobre los objetivos del Sporting, Meré apunta la misma idea del técnico, Paco Herrera, y señala que «el Sporting está obligado a competir al máximo, y el ascenso es el objetivo claro». Pero desde Málaga dan por hecho que defenderá su elástica la próxima campaña, un aspecto en el que todavía esta semana el central se mantiene prudente. Sobre el conjunto boquerón, el defensa rojiblanco se limitó a explicar que «es un gran equipo, con una excelente afición y un gran entrenador, en el que hay jugadores que fueron mis compañeros, pero no hay nada cerrado ni con Málaga ni con ningún otro equipo». Esos compañeros de los que habla, en caso de que la cesión se materialice, son Jony y Luis Hernández.

En su carácter se refleja madurez. Y se le ve seguro al hablar. Una especie de 'veteranía' inusual en los veinteañeros como él. No le temblaron las piernas cuando debutó en Segunda, contra el Zaragoza, en la campaña 2014-2015, ni en Primera, frente al Rayo, unos meses después. Por eso, cuando en el mundillo futbolístico se habla sobre su futuro, Meré asegura estar «tranquilo» y explica que tomará sus decisiones «intentando no dejarme influir por el ambiente». Lo que sí está claro es su deseo por competir en lo más alto, en este punto, el defensa asturiano reconoce que «el objetivo de cualquier futbolista es jugar en Primera y yo no soy diferente».

Este deseo es conocido en el seno del club rojiblanco. El jugador asegura que su relación «con el Sporting es muy buena y lo que hagamos será consensuado».

Cabe recordar que el club malagueño mantiene su intención de activar la cláusula que tiene el jugador en su contrato por la que puede salir cedido a un club de Primera División si el Sporting rechaza previamente una oferta para su traspaso. Una vez presentada esa oferta, en este caso por el Málaga, y recibida la negativa del Sporting, se procedería a gestionar la cesión.