«No me he olvidado de marcar goles» Borja Viguera reconoce que «el año pasado no llegué al nivel esperado porque no terminé de recuperarme de las lesiones» A. MAESE GIJÓN. Sábado, 15 julio 2017, 03:42

El Sporting reúne, tres temporadas después, a los dos delanteros que más goles marcaron en la campaña 2013-14. El cuadro rojiblanco y el Alavés contaban en sus filas con Stefan Scepovic y Borja Viguera, respectivamente. Resulta curioso que ninguno de los dos conjuntos ascendió de categoría pese a contar con los máximos artilleros. Es más, el equipo vasco estuvo muy cerca de descender a la división de bronce pese a los 25 tantos de Viguera.

«Ha pasado bastante tiempo, pero a mí no se me ha olvidado meter goles», afirmó ayer Borja Viguera, que espera recuperar protagonismo en los terrenos de juego. El atacante admitió que «el año pasado no llegué al nivel esperado». Su participación tanto con Abelardo como con Rubi fue escasa, pero el rojiblanco tiene claro el principal motivo de su mal año: «No llegué a recuperarme bien de las lesiones que sufrí».

Al riojano le ha llegado esta semana un nuevo compañero con el que luchar por la titularidad. Stefan Scepovic fue presentado el miércoles y, con el serbio, Paco Herrera cuenta en la actualidad con cinco delanteros. «El destino ha querido que nos juntáramos en el Sporting», expresó el goleador, que destacó la importancia de «querer aprender del que tienes al lado para mejorar cada día».

Al igual que el vestuario le abrió las puertas el pasado año, Viguera espera poder ayudar a las nuevas incorporaciones a que se adaptarse lo antes posible al club. Aunque, puntualiza, con Scepovic «no hará falta que le enseñe nada porque ya sabe lo que es jugar aquí».

Por otro lado, uno de los hombres que interesa en el Sporting es Mikel González. Un viejo conocido de Viguera. «Tuve la oportunidad de jugar y de vivir con él en una residencia. Es un jugador de mucha categoría. No sé si vendrá, pero si lo hace será bienvenido», aseguró el jugador, que espera convencer a Paco Herrera para ser titular y reencontrarse con su mejor versión.