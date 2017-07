Osasuna se solidariza con el aficionado del Sporting agredido en Sanfermines

La agresión que sufrió el viernes un aficionado navarro del Sporting por lucir la camiseta sportinguista en Sanfermines continúa sumando adhesiones de repulsa desde el mundo del fútbol. La última llegó a primera hora de la tarde de ayer desde Osasuna, que mostró su soldiaridad con el joven seguidor a través de un comunicado difundido en su página web y en las redes sociales. «La entidad siempre estará al lado de los valores del deporte y rechazará frontalmente cualquier manifestación violenta, tanto si tiene como víctimas a aficionados rojillos, tal y como había sucedido en últimos acontecimientos, o de otros clubes», afirma el club navarro.

Osasuna explica que ha intentado ponerse en contacto con el aficionado para manifestarle su apoyo e interesarse por su estado de salud. La entidad, además, anuncia que le cursará una invitacuión para acudir al palco de honor de El Sadar en un partido de la nueva temporada, que arranca el próximo mes. El club rojillo pretente «que disfrute del ambiente festivo y deportivo que reina cada fin de semana en los encuentros del Club Atlético Osasuna».

El triste suceso tuvo lugar en la última de noche Sanfermines, cuando el aficionado, natural de Navarra pero simpatizante del Sporting, acudió con una camiseta sportinguista a un local del centro de Pamplona junto a otros amigos. Según él mismo explicó en las redes sociales horas después, un desconocido lo abordó al salir del lavabo. «De repente escucho un grito y me parece entender 'Puxa Sporting'. Pero no. Era un 'Puta Sporting' que me pilló totalmente desprevenido y que llegó acompañado de una serie de puñetazos en la nariz, en la nuca y por todo el cuerpo».

El aficionado acudió a un centro de salud de Pamplona para que trataran sus heridas y posteriormente presentó una denuncia en comisaría. El agresor aún no ha sido identificado.