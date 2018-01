Pablo Pérez medita abandonar el Sporting en busca de minutos

El mercado de invierno continúa su curso y en el Sporting se busca aligerar la plantilla para realizar alguna incorporación más al margen del regreso de Jony Rodríguez. El primer objetivo de Rubén Baraja es reforzar el centro del campo con un futbolista que exhiba cualidades ofensivas y que complete el juego de Sergio Álvarez y Bergantiños. El segundo, en el caso de que el colombiano Quintero abandone Gijón este mes, es fichar a un defensa central que eleve el nivel de la zaga.

Los posibles movimientos que se puedan realizar en los próximos días tienen un denominador común: La imprescindible marcha de algunos jugadores para liberar el tope salarial. En la rampa de salida se encuentran varios futbolistas de la actual plantilla. En las últimas horas se ha añadido a esa lista Pablo Pérez. El gijonés, que no cuenta con el protagonismo al que aspiraba al comienzo del curso, tiene varias opciones encima de la mesa para abandonar el Sporting en calidad de cedido.

Uno de los clubes interesados en hacerse con sus servicios hasta el 30 de junio es el Alcorcón. El último rival del Sporting en la competición doméstica conoce a la perfección al jugador debido a que estuvo en sus filas la pasada campaña y mantiene un limitado optimismo sobre la posibilidad de incorporar de nuevo al mediapunta gijonés, al que le agrada la posibilidad de encontrar minutos en un club que ya conoce y en el que sabe que tendrá los minutos de los que no dispone en Gijón. En todo caso, su posible salida está siendo analizada por la dirección deportiva que no tenía en mente hacer este movimiento. Pablo Pérez no es el único que puede abandonar el Sporting en las próximas semanas . El club busca una salida a Quintero, que tiene serias opciones de regresar a su país después de cinco meses en los que no ha estado a la altura de lo que se esperaba cuando se apostó por su contratación.

Otro hombre que no entra en los planes de Rubén Baraja es Viguera. El delantero ha recibido varias propuestas pero ninguna le convence. El riojano, a pesar de tener propuestas del extranjero, prefiere quedarse y esperar por algún ofrecimiento en Segunda División.

Visita del agente de Stefan

Por otro lado, el agente de Stefan Scepovic, Mela Kodro, se reunió ayer con Miguel Torrecilla en Mareo. El representante del delantero preguntó por la situación del serbio, que comenzó siendo titular con Baraja, pero que aún no sabe lo que es disfrutar de minutos en el 2018. Una posible salida se antoja complicada por la alta ficha que tiene, aunque el ariete no está cómodo en la actual situación.

