Sporting Paco Herrera: «El Sporting es el Sporting y no debe deambular por la zona media» El técnico rojiblanco subraya que «tenemos que aceptar que somos un rival a batir» JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 20 octubre 2017, 14:05

Paco Herrera evitó este mediodía mirar el mercado de invierno, enfrascado en el objetivo de exprimir al máximo la actual plantilla. “Ahora mismo no me preocupa. Mi trabajo está en mejorar este equipo. Tenemos un muy buen grupo, que no ha alcanzado el cenit de lo que puede ser, pero que va en camino de eso”, atajó. Y, puesto en la tesitura de los refuerzos, aseguró que le quita más el sueño ver la evolución de los canteranos que puedan subir al primer equipo, como Bertín, quien se estrenó por primera vez esta semana a sus órdenes durante un entrenamiento.

Más información Sporting | El guardián de Paco Herrera

En su análisis del partido fue generoso en palabras con el Rayo, al que consideró el que posiblemente sea el equipo que mejor ataca de la categoría, advirtiendo a los suyos, pese a esta circunstancia, de que “tenemos que defender con la gente justa”, no con todos. “Es el único que ha hecho nueve puntos de nueve en los tres partidos de la semana pasada y está en un gran momento”, explicó, antes de profundizar un poco más: “Es un muy buen equipo, está trabajado y tiene una idea de juego que me gusta mucho, que es un 4-3-1-2, y que yo he utilizado mucho; es una idea que utilizan de memoria”.

Un poco más adelante se mostró ambicioso en torno a la posibilidad de derrotar por primera vez en todo el año a un rival directo en su campo. “Debe ser un reto este partido”, consideró. “Hemos perdido dos partidos ante dos rivales directos”, añadió. Por eso, reiteró, “es un reto para mí y el equipo hacer un partido en el que nos reconozcamos”.

También asumió de buen grado la presión con la que el Sporting juega en cada jornada, tildando los rivales de favoritos a los rojiblancos. “Tenemos que acostumbrarnos a que ese tipo de valoraciones se hagan cada semana. El Sporting es el Sporting y no debe deambular en la zona media, ni jugar con las palabras. Somos un rival a batir y tenemos que aceptarlo, pero, igual que estamos nosotros, hay equipos como el Rayo. Este será un partido de igual a igual”, subrayó, antes de señalar sobre los suyos que “si veo a un equipo que no va a por el partido me llevaré una pequeña decepción”.

Preguntado por Santos, quien ayer reiteró que es más delantero que futbolista de banda, Herrera no pudo evitar sonreír, al comentar que “tiene razón y el que le está puteando soy yo, pero trato de que con la velocidad que tiene nos dé cosas desde esa posición”. Y, a nivel personal, sobre su estancia en Gijón, declaró que “estoy muy feliz y tengo muchísima ilusión, como el entrenador más joven de la categoría; me siento respetado y querido, y tengo muchísimas ganas de cumplir los objetivos”.

