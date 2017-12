Paco Herrera: «El Sporting siempre estará en lo más profundo de mi corazón» Paco Herrera, durante un entrenamiento en El Molinón. / ARNALDO GARCÍA El extécnico rojiblanco se despide por carta del sportinguismo ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 12 diciembre 2017, 16:13

“Quiero iniciar esta carta de despedida poniendo por delante la palabra gracias. Mi más profundo agradecimiento a cuantas personas me han acompañado con su trabajo y con su ánimo durante estos meses que ahora dejo atrás. No quiero olvidarme de absolutamente nadie.

Por mi parte, me he entregado al club en cuerpo y alma. He trabajado con honestidad y con absoluta y total entrega, pero sabido es que los resultados marcan el devenir en este mundo del fútbol.

Estoy convencido de que el equipo acabará la temporada en lo más alto de la clasificación: conmigo o sin mí; lo había reiterado, porque así lo pienso, aunque para ello es necesario que los jugadores se sientan arropados en El Molinón. Por eso pido a la afición que nunca deje de apoyarles, que sientan verdaderamente que juegan en casa al abrigo de los suyos.

No puedo ocultar la emoción que siento en estos momentos. Soy sportinguista desde aquel día en que llegué a Gijón siendo un chaval para vestir la camiseta rojiblanca. Desde entonces, nunca he dejado de sentir a este club muy dentro de mí, en un sentimiento que me ha acompañado a lo largo de los años y de toda mi carrera profesional. Por eso confieso que ha supuesto para mí un extraordinario honor poder entrenarlo esta temporada Vuelvo a desvincularme nuevamente de la entidad en el aspecto federativo y laboral, pero nunca lo haré en el emocional, porque el Sporting y cuanto representa estará siempre en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias a todos”.