Sporting Paco Herrera: «Este Sporting tiene una voluntad de hierro» Paco Herrera. / Arnaldo García De cara al encuentro frente al Huesca, el técnico manifiesta su ambición por encadenar tres victorias consecutivas JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 12 octubre 2017, 13:00

El técnico del Sporting, Paco Herrera incluyó esta mañana a todos los futbolistas disponibles en la convocatoria, salvo Canella, Lora y Álex López, para el encuentro de mañana frente al Huesca en El Molinón (21 horas). En la convocatoria también están los canteranos Nacho Méndez, Pedro Díaz y Dani Martín, aunque el primero terminó la sesión con algunos problemas físicos y en principio no llegará. Sí lo hará, por el contrario, Michael Santos, aunque está por ver si dentro del once. «Hoy está bien, pero quiero esperar a mañana para ver si empieza desde el once o nos ayuda desde el banquillo. Cuento con él», confirmó Herrera.

De cara al encuentro frente al Huesca, el técnico manifestó su ambición por encadenar tres victorias consecutivas. «El objetivo de lograr nueve puntos de nueve lo teníamos puesto desde antes», afirmó, antes de alertar de que «nos queda un partido ante un rival importante y muy difícil», en relación al equipo de Rubi. Sobre el rival, en ese sentido, recalcó que «me espero el equipo que veo todas las semanas, muy ordenado y físico», destacando jugadores como el jovencísimo Cucho, que «es un cañón».

Herrera reconoció también el peso de la semana en las piernas de sus jugadores. «He notado a la gente cansada, pero es normal y, a partir de ahí, hay un componente que es la voluntad y este Sporting tiene una voluntad de hierro», aseveró, antes de insistir en que «veo al equipo muy fuerte mentalmente».

Preguntado por el momento de Álex Bergantiños, el técnico explicó que «al inicio de la temporada él siempre me decía que era diesel, igual que era yo cuando jugaba, pero estos jugadores cuando alcanzan el nivel lo mantienen y ahora está en un buen momento».

Más tarde reflexionó Herrera sobre el concepto de jugar bien en Segunda. «La Segunda es más complicada que la Primera, que puedes perder cinco partidos y seguir enganchado, pero aquí, no», consideró. «Seguramente jugar bien es alcanzar ese equilibrio defensa-ataque», prosiguió. «El Lorca, por ejemplo, tuvo mucho el balón, pero apenas tiró a puerta», añadió rotundo.

Metido en algunos aspectos del once, dio el visto bueno al partido de Isma López como extremo. «Tenemos una posibilidad real de jugar por la banda», dijo. Y, preguntado por Nacho Méndez, subrayó que «lo que quiero es que cuando entre en el once lo haga para triunfar».

