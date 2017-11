«Cualquier partido en casa nos viene bien», reconoce Álex Pérez

Al Sporting le toca pasar página después de cosechar el Reus la tercera derrota de la temporada. El equipo ya piensa en los dos encuentros consecutivos que se le presentan en El Molinón ante el Valladolid y el Cádiz. «Cualquier partido en casa nos viene bien», asegura Álex Pérez, que no encuentra mejor escenario para volver a la senda de la victoria. El zaguero repasó el último choque liguero y reconoce que «no hicimos bien las cosas. Personalmente no fue un partido fácil para mí». Además, el rojiblanco no se escuda en el estado en el que se encontraba el terreno de juego porque «dificultó el juego a los dos equipos, no hay que poner excusas porque tenemos que saber cómo afrontar este tipo de partidos», asegura.

Con el Reus en el olvido, el Valladolid, equipo en el que militó la temporada pasada, es el próximo escollo en el camino del Sporting. El cuadro vallisoletano cuenta con el máximo goleador de la categoría. Mata suma once goles en las trece jornadas que se han disputado hasta la fecha. «Es un buen futbolista, pero no hay que obsesionarse. No vamos a tratarlo de manera especial», afirma el central sobre su próximo marcaje en El Molinón.