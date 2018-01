El Sporting comienza el año con una ajustada victoria en El Molinón (Sporting 3-2 Córdoba) Mariño salvó a un los rojiblancos en un partido que terminó pidiendo la hora ante un atrevido Córdoba ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 6 enero 2018, 19:34

Rubén Baraja jugó al despiste en la primera semana del año con el partido entre el Sporting y el Córdoba. El técnico ensayó en los días previos con Moi Gómez por detrás de Santos, pero finalmente su apuesta fue la de ofrecerle la titularidad a Carlos Castro, que respondió con un tempranero gol para adelantar a los rojiblancos.

Dos líneas de cuatro con dos referencias ofensivas es incuestionable para el 'Pipo', al menos en los partidos en casa. La gran noticia para el técnico y también para el sportinguismo fue el regreso de Sergio Álvarez. El avilesino demostró ser una pieza clave sobre el terreno de juego. Su criterio con el balón en lo pies resulta sencillo, pero no lo es. Tan simple como complejo es encontrar a un hombre que sepa leer a la perfección el partido. Y el Sporting sufrió su ausencia durante casi dos meses.

El centrocampista fue uno de los mejores con el permiso de Santos y Mariño. El delantero uruguayo comienza el 2018 como concluyó el 2017, con goles. Su fútbol es de los que gusta en Gijón. Por momentos parece incansable porque no da un balón por perdido. Castro se encargó de abrir el marcador tras una gran asistencia de Isma López, que estuvo muy acertado en la línea de fondo al asistir primero al delantero asturiano y ocho minutos después a su compañero uruguayo que no faltó a su cita con el gol.

3 Sporting : Mariño, Calavera, Álex Pérez, Barba, Isma López, Carmona, Bergantiños, Sergio Álvarez, Rubén García (Pablo Pérez, m. 75), Santos (NAcho Méndez, m. 83) y Carlos Castro (Moi Gómez, m. 56). 2 Córdoba Kieszek; Caro, Aguza, Edu Ramos, Javi Lara, Javi Galán, Sergi Guardiola, Joao Alfonso (Jona, m. 80), Fernández, Caballero (Aguado, m. 74) y Jovanovic (Alfaro, m. 50). goles 1-0: m. 10, Castro. 2-0: m. 18, Santos. 2-1: m. 49, Aguza. 3-1: 58, Santos. 3-2: m. 63, Guardiola. árbitro Santiago Varón. Mostró amarilla a Santos por parte del Sporting y a Fernández, Alfaro en el Córdoba. incidencias partido disputado en El Molinón ante 16.120 espectadores.

Mientras el Sporting se dedicó a pegar dos zarpazos en la primera mitad, el Córdoba, muy inocente en defensa, se dedicó a buscar las cosquillas a la defensa rojiblanca. Javi Galán por la izquierda y Jovanovic por la derecha crearon el mayor peligro a los hombres de Baraja que sufrieron las internadas por las bandas del contrario.

Con tanta llegada, los andaluces encontraron el premio nada más comenzar el segundo acto. Los nervios comenzaban a notarse en las gradas de El Molinón. Santos puso tierra de por medio con un buen cabezazo, pero resulto insuficiente para calmar los nervios en el estadio porque a falta de media hora para el final Guardiola aprovechó un centro medido para volver a recortar distancias.

Mariño salva al Sporting

El meta gallego fue el mejor del partido. La jugada previa al segundo gol del Sporting fue una parada de las que deja al estadio sin respiración. El balón terminó en un saque de esquina que detuvo sin problemas, pero lo mejor lo dejó para el pase milimétrico que le sirvió a Isma López para que este asistiera a Santos.

No fue lo único destacado del gallego, que detuvo lo que pudo haber sido el empate del Córdoba en los últimos minutos. Jona se plantó solo ante él, pero no encontró el hueco para firmar las tablas en el marcado. El Molinón coreó el nombre del portero local en varias ocasiones y no fue para menos. Si no llega a ser por él, las navidades para el sportinguismo no hubieran terminado con una victoria.