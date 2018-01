«Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa», recuerda Baraja

"Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa", reconoció esta tarde el entrenador del Real Sporting de GijónRubén Baraja, justo antes del inicio del último entrenamiento de la semana, antes del que martilleó en varias ocasiones en la importancia del encuentro de mañana en el Anxo Carro. "Este partido debe ser muy importante. Al menos yo lo consideró así y así se lo he trasladado a los jugadores. Después de la evolución del equipo en los últimos encuentros, tenemos que competir fuera de casa con la misma ilusión", concluyó el preparador.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Baraja alertó de la dificultad del choque frente al Lugo, al que se refirió con un respeto máximo. "Está arriba y es un rival directo y, por eso, tenemos que afrontar el partido con la máxima ilusión". Por eso, prosiguió, "tenemos que estar en el partido al 120 por ciento de nuestras posibilidades", recordando sobre la importancia de embellecer la estadística a domicilio que "ganar en casa te da la posibilidad de mantenerte cerca de los puestos de arriba, pero la diferencia te la da ganar fuera de casa y vamos a tener la primera oportunidad mañana".

En relación al estado de forma de algunos futbolistas, como Pablo Pérez y Stefan Scepovic, el técnico evitó pronunciarse antes de la última sesión. "Tenemos alguna duda y algunos futbolistas con molestias, y tenemos que hablar ahora con los médicos para tratar de asegurar que los que vayan estén bien", prosiguió Baraja, que confirmó la partida de Rachid, adelantada por EL COMERCIO.es, a Bélgica. "Creo que se estaban cerrando ya los últimos flecos y me parece que hoy ya no va a estar en el entrenamiento. Es algo lógico cuando un futbolista no tiene minutos que busque esa posibilidad", remató.

Más hermético se mostró con la posibilidad de que haya alguna salida más. "Lo único que puedo decir ahora es lo de Rachid", atajó, reorientando la atención hacia el encuentro de mañana frente al Lugo. "Prefiero centrarme en el partido. Ya veremos qué nos va marcando el mercado, pero prefiero poner todos mis esfuerzos en el Lugo", insistió.

Preguntado por el desplazamiento masivo del sportinguismo, con cerca de 3.000 aficionados movilizados, Baraja aseguró que "esta es una de las cosas que nos hacen tener más responsabilidad para este partido", y comentó sobre la noticia de EL COMERCIO que "he leído que ha habido una familia que se ha hecho socia del Lugo para ver al Real Sporting de Gijón Esto es algo que emociona y tenemos una gran responsabilidad".

Stefan Scepovic no se entrena en el último entrenamiento de la semana

EL serbio apunta a descarte en la convocatoria, mientras que Pablo Pérez sí participa con el resto del grupo

Stefan Scepovic, ausente en el entrenamiento del jueves con unos problemas musculares, tampoco participó con el resto del grupo en la última sesión de la semana, con lo que, en principio, no entrará dentro de la convocatoria que facilitará Baraja al término de la sesión. El delantero serbio atraviesa un momento complicado desde su llegada al Real Sporting de Gijón sin que haya tenido participación en los dos últimos encuentros de los rojiblancos. Pablo Pérez, por el contrario, sí formó parte del último entrenamiento de la semana.