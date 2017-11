Sporting | «Cada día peleo para mejorar la posesión»

La jornada de ayer no comenzó precisamente de la mejor manera posible para Paco Herrera. El entrenador del Sporting llegó tarde a la sesión matinal desarrollada en el campo número cinco de Mareo a puerta cerrada. «Menudo recibimiento me espera», bromeó el catalán cuando se dispuso a pisar el terreno de juego. Afortunadamente para él, ningún jugador se percató de su retraso, por lo que probablemente Herrera se librará de la pertinente multa.

Una vez finalizado el ensayo, al entrenador le tocó analizar la actualidad de su equipo a dos días de recibir al Cádiz en el que será el segundo encuentro consecutivo en El Molinón para los rojiblancos. «Es vital para nosotros ganar el partido para hacer bueno el empate del pasado fin de semana», advirtió Paco Herrera.

El choque ante el Valladolid sigue retumbando en las mentes de jugadores y cuerpo técnico. La posesión del esférico fue de un 32% para el Sporting, una circunstancia que no pasa desapercibido para el preparador catalán: «Cada día peleo para mejorar la posesión».

Según las palabras de Herrera, no parece que mañana el Sporting sufra tanto para ser el dueño del esférico porque, explicó, «el Cádiz intentará defender bien y tener un ataque rápido. Pero no manejan mucho los tiempos de tener la pelota y la posesión». De ser así, el cuadro rojiblanco se asemejará más al tipo de conjuntos que dirigió en su carrera deportiva: «Es la primera vez que me pasa. Para mí, el tema de la posesión siempre fue al revés».

Al margen de manejar más o menos el esférico, el Sporting busca una identidad de juego que termine por convencer. Un estilo que para Herrera depende del tipo de futbolista que se encuentre en el terreno de juego. «Si hablamos del sistema, tenemos una idea muy definida, pero el resto depende de los jugadores que tengas», explicó el preparador, que no quiso desvelar su opinión al respecto: «Yo tengo mi respuesta, pero me la guardo».

El tándem ofensivo

La principal duda en la alineación será conocer quién sustituirá al lesionado Sergio en el centro del campo. También quiénes serán las referencias en el ataque. Stefan firmó el único tanto del Sporting ante el Valladolid en el encuentro que supuso su regreso a la titularidad, mientras que Santos parece un fijo en los esquemas de Paco Herrera.

Pese a que todo apunta a que el serbio y el uruguayo sean los elegidos para intentar doblegar al Cádiz, el propio preparador amplió las opciones al señalar a Borja Viguera como una alternativa más que aceptable. «¿Por qué se pregunta por Stefan y nunca por Borja Viguera?». El interrogante que lanzó el técnico la respondió él mismo al asegurar que «Borja es muy buen jugador y se merece jugar».

Herrera añadió, además, sobre el riojano que «tiene capacidad de hacer gol, de hecho un año fue el máximo goleador de la Liga, pero yo sigo peleando para recuperar esa faceta suya». No obstante, el tema sobre la pareja de delanteros que deberían jugar mañana se zanjó cuando se compararon las cifras goleadoras de los arietes. «Stefan y Santos juegan porque cada uno ha marcado cuatro tantos», hizo hincapié el técnico.

El entrenador del Sporting también tuvo tiempo para ofrecer su opinión acerca del videoarbitraje que la próxima temporada se incorporará en la Primera División. «Los que hemos vivido el fútbol sin VAR (videoarbitraje), casi queremos que sigan las cosas igual. Solo nos acordamos cuando hay jugadas que te favorecerían», comentó Paco Herrera, que lo único que espera del nuevo sistema es que «los partidos no se paren». «Me preocupa que se detenga el ritmo del juego, eso hace que el fútbol pierda espectáculo. Si los parones son cortos, estoy a favor», concluye el preparador sobre la aportación de la tecnología al fútbol.

