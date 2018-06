La plantilla se reúne en Mareo antes de iniciar las vacaciones «Se nos ha escapado el ascenso y no queda otra que pensar en la temporada que viene», asegura Guitián J. B. GIJÓN. Martes, 12 junio 2018, 01:11

La resaca de la derrota frente al Valladolid fue dura. Se notaba desde primera hora, en los rostros de todos los futbolistas que se desplazaron ayer hasta Mareo para recoger sus pertenencias e iniciar las vacaciones. Uno de los más tocados seguía siendo Jony, que accedió a las instalaciones con la mirada clavada en el suelo, muy abatido todavía por la derrota en el 'play off'. Igual que Lora, con semblante serio, quien se despedirá del club el próximo 30 de junio después de diez temporadas.

«Son cosas que tiene este deporte. Se nos ha escapado el ascenso y no queda otra que pensar en la temporada que viene», señalaba con resignación Alberto Guitián, quien regresará en principio al Valladolid, con el que tiene otro año más de contrato. Antes de iniciar sus vacaciones, no obstante, reconocía que «he dejado claro que me gusta mucho Gijón, por eso vine aquí y estaría encantado de volver una vez más».

Isma López, Álex Pérez, Sergio, Mariño, Michael Santos, Nano Mesa, Calavera... Todos fueron llegando a Mareo con idénticos semblantes, rotos por el desenlace de la temporada con una marcada sensación de despedida en algunos casos. «Hemos llegado un poco justos de gasolina al final. El Valladolid pilló el pico de forma ahora y acabó muy bien. Hay que reconocer que fue superior en la eliminatoria», asumía Álex Bergantiños, con su futuro entre interrogantes. El gallego observaba que «lo que más nos penalizó en el ascenso directo fue la primera vuelta, que en noviembre tuvimos muchas lesiones y el equipo no tuvo continuidad en cuanto a resultados».

Comida de los jugadores

Los futbolistas del Sporting se reunieron en el interior del vestuario para comenzar a despedirse de los trabajadores del club y recoger sus pertenencias. La plantilla tiene previsto hoy un último encuentro para despedirse de la temporada. Será en una comida a la que asistirán todos los jugadores. La previsión es que el inicio de la temporada sea en torno al próximo 9 de julio.