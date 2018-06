«Las posibilidades de seguir siempre están abiertas» Bergantiños, este lunes, a la salida del vestuario. / ARNALDO GARCÍA Bergantiños no cierra la puerta a continuar en Gijón, pese al interés del Dépor en recuperarle, y avanza que «esta semana habrá tiempo para hablar» J. BARRIO GIJÓN. Martes, 12 junio 2018, 01:12

En plena depresión, con los jugadores entrando y saliendo del vestuario con cara de pocos amigos y un fuerte aroma a despedida, Álex Bergantiños concedió ayer alguna posibilidad a su continuidad en Gijón. «¿Hay alguna posibilidad de que pueda seguir en el Sporting?», se le preguntó tras el encuentro matutino que mantuvo toda la plantilla en el interior del edificio de Mareo. «Sí, sí. Las posibilidades siempre están abiertas en los contratos. Ahora tenemos que sentarnos las tres partes, hablar con naturalidad y ver qué es mejor para todos», replicó.

En Mareo están muy satisfechos con el grado de profesionalidad del centrocampista gallego, quien llegó a Gijón a través de una cesión con algunas particularidades. En cualquier caso, tanto en Gijón como en La Coruña, siempre han deslizado que por encima de cualquier otra cuestión está la opinión y la voluntad del jugador. Bergantiños, que el jueves cumplió 33 años, decidirá. Ayer, en ese sentido, solicitó un margen de tiempo para digerir el traumático desenlace de la temporada y poner las cosas en orden, con una posible resolución en los próximos días.

«Todavía no me ha dado tiempo a asimilar. Hoy -por ayer- es un día para despedir un poco la temporada y dejar reposar la decepción. Supongo que esta semana habrá tiempo de sobra para hablar con el Sporting y el Deportivo y ver cuál va a ser la decisión para el año que viene», aseguró. El club gallego, a través de su director deportivo Carmelo del Pozo -el domingo estuvo en Gijón viendo en directo, primero, al Sporting B, y, luego, al primer equipo en El Molinón-, ya manifestó su deseo de recuperarle hace varias semanas. En Gijón, aunque se asume como una tarea muy complicada por el vínculo emocional de Bergantiños con el Deportivo, el Sporting también mantiene abierta esta posibilidad.

Con esto, Bergantiños concluyó que «no es una decisión fácil porque se han dado dos escenarios que no habíamos pensado», en un guiño a la eliminación del Sporting en el 'play off' y al descenso del Deportivo. «Cuando planteamos los contrarios, nadie esperaba este horizonte, pero el deporte es esto. Vamos a reflexionar y ver qué es mejor para todo», resumió, agradecido a la afición de El Molinón, que ayer le despidió con una ovación: «He pasado un año espectacular. Me he sentido muy bien tratado y solo puedo dar gracias a la gente del Sporting y de Gijón».

Superior en la eliminatoria

En relación al desinfle de final de temporada, el futbolista gallego consideró que «llegamos un poco justos de gasolina al final, mientras que el Valladolid pilló el pico de forma ahora», asumiendo que «al final fue superior en la eliminatoria».