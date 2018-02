Guitián: «El fútbol me ha dado el regalo de estar en el Sporting y tengo que aprovecharlo» 01:08 Miguel Torrecilla y Alberto Guitián, en la presentación del jugador. / Arnaldo García El centrocampista subraya en su presentación que «ha mejorado muchas cosas y ha crecido» ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 1 febrero 2018, 18:36

Alberto Guitián , la última incorporación al Sporting de Miguel Torrecilla en el mercado invernal ha sido presentado en la Escuela de Fútbol de Mareo. “Estoy muy feliz de estar aquí, tenía muy claro que quería venir a Gijón tanto por la parcela sentimental como por la deportiva”, afirma el rojiblanco.

Su segunda etapa en el Sporting comienza dos años después de haber dejado Mareo atrás. “Por mucho que te imagines... si me lo dices hace una semana no me lo creo, antesdeayer tampoco. El fútbol me ha dado este regalo y tengo que aprovecharlo”, comenta el cántabro, que lucirá el dorsal 23.

“El Guitián que viene no es el mismo que se fue. He mejorado muchas cosas y he crecido. Ahora interpreto mejor el juego y he perfeccionado la posición de central”, destaca el futbolista. “No tengo ninguna espina clavada”, comenta sobre sus últimos meses como rojiblanco. Además, añade que “la decisión del Pitu fue apostar por otros compañeros que veía que estaban más preparados”.

El defensa recuerda sus experiencias en los derbis que disputó ante el Oviedo. “He tenido la suerte de jugar derbis con el filial. Espero que se siga repitiendo la suerte porque siempre hemos conseguido buenos resultados”, concluye.

Síguenos en: